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Сердцебиение

Место быть, Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

Фестиваль о любви во всех её проявлениях . Фестиваль посвящён самому большому и сложному чувству, которое есть в жизни каждого, — любви. Поговоришь о чувствах, отношениях, принятии себя и силе, которая меняет нашу жизнь. В программе: мастер-классы от коллажных мастерских, лекции и книжная ярмарка с новинками и бестселлерами «Альпины». Более подробная информация и программа: https://t.me/alpinaru Вход свободный.

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