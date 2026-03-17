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Бестиарий: виды и повадки мошенников на сайтах знакомств

Как защититься при знакомстве онлайн и не потратить ни одной нервной клетки.

Что будет в статье:

  1. - Первые звоночки 
  2. - Я сейчас за границей, но скоро приеду в твой город...
  3. - Мамкин криптоинвестор (и другие финансовые гуру)
  4. - Гадание по анкете
  5. - Что делать при подозрениях
  6. - И самое важное

В такой деликатной сфере как знакомства волнений хватает: что написать, куда позвать, как произвести впечатление. Очень не хочется переживать ещё и о том, не мошенник ли перед тобой, согласись!  

Увы, нехорошие люди умеют наживаться на всём — особенно на эмоциональной уязвимости тех, кто ищет отношения. Любопытный факт: мужчины и женщины абсолютно равны в этой ситуации: приёмы мошенников работают на всех.

Мы за всё время работы смогли собрать настоящий бестиарий. Сейчас расскажем про самые распространённые схемы мошенничества на сайтах знакомств, с которыми сталкивались сами и о которых рассказывали пользователи. Предупреждён — значит вооружён.

Первые звоночки 

Понять, что перед тобой мошенник, можно уже в первых сообщениях. Начало общения у этого бесстыжего почти всегда одно: он будет пытаться как можно скорее увести диалог из приложения. Предлоги стандартные: 

  • Я редко захожу сюда;
  • Давай перейдём в Телеграм, там удобнее;
  • Беру инициативу, напиши свой номер

Зачем это? Внутри приложения мошенник в слабой позиции и у него меньше возможностей. В Кавре мы проводим ручную модерацию анкет, а пользователи активно оставляют жалобы — всё это ведёт к высокому риску блокировки.

А вот в другом мессенджере ты уже можешь попасть в паутину манипуляций, где он пустит в ход всё своё красноречие.

На заметку:
Если ты всё-таки рискнул перейти в другой мессенджер, то пускай он или она напишет первым. Тогда телеграм покажет страну, дату регистрации аккаунта и основные изменения профиля. Если это не Россия, аккаунт очень молодой и имя менялось не так давно — вселенная всеми силами кричит тебе о том, что на связи мошенник.

Я сейчас за границей, но скоро приеду в твой город...

Эта схема работает как на женщинах, так и на мужчинах — просто детали истории могут отличаться. Основная канва такой легенды:

  • сейчас человек живёт или работает за границей» (Италия, Нидерланды, Германия, США — список почти всегда одинаковый);
  • говорит, что скоро приедет в твой город;
  • рассказывает, что открывает бизнес, представительство или проект;
  • добавляет, что никого там не знает и было бы здорово познакомиться заранее.

Человек кажется очень приятным, внимательным, заинтересованным — ну мечта. Он быстро начинает проявлять сильный интерес, много пишет, делится личными историями и формирует ощущение близости. Может ещё фотки активно присылать, голосовые. И переписка может длиться несколько дней или даже недель. 

В чём подвох? А дальше, как правило, появляются «непредвиденные обстоятельства» и просьбы о финансовой помощи. Человек делает упор на том, что деньги у него есть, просто сейчас:

  • проблемы с переводом денег;
  • сложности на таможне;
  • необходимость срочно оплатить что-то

Мамкин криптоинвестор (и другие финансовые гуру)

Инвестиции, криптовалюта и «финансовые возможности» — от этих слов уже должен появиться рефлекс нажать на «Пожаловаться». Мошенник представляет себя:

  • инвестором или трейдером;
  • владельцем финансовой компании;
  • человеком, который «давно зарабатывает на крипте»;
  • или у него есть брат/сват/друг, который разбирается и он заинтересовался тобой.

Разговор начинается как обычное онлайн-знакомство, но постепенно сворачивает в сторону денег:

  • «Я могу показать, как зарабатывать на инвестициях»;
  • «Можно быстро и легко подзаработать»;
  • «Помогу тебе начать»;
  • «Есть уникальная возможность»

Иногда предлагают:

  • зарегистрироваться на «платформе»;
  • перевести небольшую сумму;
  • помочь вывести инвестиции

После перевода денег связь обычно исчезает.

Кстати, если тебе предлагают недорого купить «лишний билетик» на мероприятие — тоже держи ухо востро. Такой билет может оказаться поддельным.

Гадание по анкете

А можно определить мошенника не вступая в диалог? С большой долей вероятности — да: его выдаст анкета.

Наша техподдержка регулярно анализирует такие профили и выделила определённые закономерности. Лови бестиарий представителей данного вида! Конечно, стопроцентных совпадений не будет — но повторяющиеся детали есть.

Мужские фейки

Часто:

  • борода;
  • фотографии сделаны где-то за границей;
  • на фоне дорогих машин;
  • подчёркнутый образ «успешного успеха»

Нередко:

  • стильные костюмы;
  • фотографии, похожие на фотосессии

Женские фейки

Часто:

  • яркая, модельная внешность;
  • подчёркнутая сексуальность;
  • в обычной жизни ты бы подумал, что с такой тебе ничего не светит))

В переписке такие анкеты обычно:

  • нетипично вовлечены в диалог и быстро переходят на более личное общение;
  • открыты к тому, чтобы перейти в другой мессенджер
Важно помнить: ни один признак сам по себе ничего не доказывает. Подозрения всегда вызывает комбинация факторов.

Что делать при подозрениях

Самое главное — не оставаться с этим чувством один на один. Если тебе кажется, что что-то не так — смело жми «Пожаловаться на профиль» (эта кнопка есть в анкете — и вверху, и внизу).

Или напиши нам в телеграм поддержки, мы поможем. Мы очень внимательно относимся к таким сообщениям — потому что безопасность пользователей для нас важнее всего.

И самое важное

Онлайн-знакомства — это всё ещё про людей, интерес, симпатию и встречи. Мошенники — это небольшая часть интернет-пространства, но именно поэтому важно:

  • сохранять внимательность;
  • не спешить с доверием;
  • и помнить, что здоровые отношения никогда не начинаются с просьбы перевести деньги

Наша команда каждый день заботится о безопасности твоих знакомств и старается быть на шаг впереди мошенников любого вида. 

Что есть в статье:

  1. Первые звоночки 
  2. Я сейчас за границей, но скоро приеду в твой город...
  3. Мамкин криптоинвестор (и другие финансовые гуру)
  4. Гадание по анкете
  5. Что делать при подозрениях
  6. И самое важное

Комментарии

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Марина
23 апреля, 16:03

Тут мессенджер отвратительный. Я всегда предлагаю, если общение более менее идет, перейти в тг. Тут невозможно общаться

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Служба поддержки | Кавёр
27 апреля, 17:12

Марина, подскажите, почему выбираете другой мессенджер?

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Екатерина
27 марта, 05:09

В тг предлагают перейти не потому что мошенники, а потому что тут мессенджер работает из рук вон плохо. Да и само приложение часто лагает

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Служба поддержки | Кавёр
31 марта, 13:50

Екатерина, подскажите с каким трудностями в пользовании внутреннего чата столкнулись? Что в приложении лагает? Если есть возможность, напишите нам в тг @kaverapp, чтобы уточнить вашу модель устройства, посмотреть версию приложения и разобрать конкретные лаги приложения для того, чтобы поставить их в очередь на исправление

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Vladimir
28 апреля, 18:33

Служба поддержки | Кавёр, а почему в телеге а не в вашем чате? Тоже согласен с Екатериной. Проблемы: Чат не обновляется сам. Чтобы увидеть сообщение нужно постоянно выходить из чата и заходить обратно. Бывает проблемы с авторизацией, приложение не открывается, или открывается чёрным экраном. Да и сейчас я пишу а поле ввода заскролилось за экранную клавиатуру.

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Аня
18 марта, 15:29

Ну все, теперь они новые схемы придумают

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Маргарита
18 марта, 01:44

я их за версту чую уже)) но, кстати, про тг и чтобы написал первым не знала, спасибо!

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Служба поддержки | Кавёр
18 марта, 12:02

Всегда пожалуйста :) Бонус рекомендация: скрыть свои данные (фото, телефон) от пользователей, которые не состоят в ваших контактах

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Александрович
17 марта, 21:11

Попадался на нечто подобное.. Но трезвость ума взяла вверх

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Служба поддержки | Кавёр
18 марта, 12:03

Расскажите какая была ситуация и что помогло определить, что что-то не так?)

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Teodor
18 марта, 20:20

Служба поддержки | Кавёр, написала девушка, сразу позвала в телегу под предлогом, что тут неудобно общаться. Там после обмена фотками позвала на встречу, НО ТОЛЬКО У СЕБЯ на районе. На все попытки предложить людные мероприятия и центр отказ, мол первый раз именно вот в определённом месте. На том и закончили общение :-)

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Александр
17 марта, 18:56

А в жизни не бывает бородатых мужчин, под пальмой и с красивой машиной? 😳

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Служба поддержки | Кавёр
18 марта, 12:01

Бывают, примерно так же, как и нереальные девушки, которые сами пишут и предлагают перейти в сторонний сервис ;) Нужно опираться на своё паучье чутье и комбинацию факторов, или написать нам в поддержку — мы рады будем подсказать

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Ольга
17 марта, 18:14

Особенно мужчины с именами Артём и Артур 🤷🏻😅

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Гриша
18 марта, 11:01

ахахах, да, хотели добавить это в статью, но решили не обижать реальных Артёмов и Артуров, хватит в нашем мире Никит))

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Анастасия
19 марта, 18:47

Гриша | команда Кавра, точно и мне такие писали, аккаунт блокировали и они с нового опять писали. Странная закономерность с именем.

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