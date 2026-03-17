Бестиарий: виды и повадки мошенников на сайтах знакомств

Как защититься при знакомстве онлайн и не потратить ни одной нервной клетки.

В такой деликатной сфере как знакомства волнений хватает: что написать, куда позвать, как произвести впечатление. Очень не хочется переживать ещё и о том, не мошенник ли перед тобой, согласись!

Увы, нехорошие люди умеют наживаться на всём — особенно на эмоциональной уязвимости тех, кто ищет отношения. Любопытный факт: мужчины и женщины абсолютно равны в этой ситуации: приёмы мошенников работают на всех.

Мы за всё время работы смогли собрать настоящий бестиарий. Сейчас расскажем про самые распространённые схемы мошенничества на сайтах знакомств, с которыми сталкивались сами и о которых рассказывали пользователи. Предупреждён — значит вооружён.

Первые звоночки

Понять, что перед тобой мошенник, можно уже в первых сообщениях. Начало общения у этого бесстыжего почти всегда одно: он будет пытаться как можно скорее увести диалог из приложения. Предлоги стандартные:



Я редко захожу сюда;

Давай перейдём в Телеграм, там удобнее;

Беру инициативу, напиши свой номер

Зачем это? Внутри приложения мошенник в слабой позиции и у него меньше возможностей. В Кавре мы проводим ручную модерацию анкет, а пользователи активно оставляют жалобы — всё это ведёт к высокому риску блокировки.

А вот в другом мессенджере ты уже можешь попасть в паутину манипуляций, где он пустит в ход всё своё красноречие.

На заметку:

Если ты всё-таки рискнул перейти в другой мессенджер, то пускай он или она напишет первым. Тогда телеграм покажет страну, дату регистрации аккаунта и основные изменения профиля. Если это не Россия, аккаунт очень молодой и имя менялось не так давно — вселенная всеми силами кричит тебе о том, что на связи мошенник.

Я сейчас за границей, но скоро приеду в твой город...

Эта схема работает как на женщинах, так и на мужчинах — просто детали истории могут отличаться. Основная канва такой легенды:

сейчас человек живёт или работает за границей» (Италия, Нидерланды, Германия, США — список почти всегда одинаковый);

говорит, что скоро приедет в твой город;

рассказывает, что открывает бизнес, представительство или проект;

добавляет, что никого там не знает и было бы здорово познакомиться заранее.

Человек кажется очень приятным, внимательным, заинтересованным — ну мечта. Он быстро начинает проявлять сильный интерес, много пишет, делится личными историями и формирует ощущение близости. Может ещё фотки активно присылать, голосовые. И переписка может длиться несколько дней или даже недель.

В чём подвох? А дальше, как правило, появляются «непредвиденные обстоятельства» и просьбы о финансовой помощи. Человек делает упор на том, что деньги у него есть, просто сейчас:

проблемы с переводом денег;

сложности на таможне;

необходимость срочно оплатить что-то

Мамкин криптоинвестор (и другие финансовые гуру)

Инвестиции, криптовалюта и «финансовые возможности» — от этих слов уже должен появиться рефлекс нажать на «Пожаловаться». Мошенник представляет себя:

инвестором или трейдером;

владельцем финансовой компании;

человеком, который «давно зарабатывает на крипте»;

или у него есть брат/сват/друг, который разбирается и он заинтересовался тобой.

Разговор начинается как обычное онлайн-знакомство, но постепенно сворачивает в сторону денег:

«Я могу показать, как зарабатывать на инвестициях»;

«Можно быстро и легко подзаработать»;

«Помогу тебе начать»;

«Есть уникальная возможность»

Иногда предлагают:

зарегистрироваться на «платформе»;

перевести небольшую сумму;

помочь вывести инвестиции

После перевода денег связь обычно исчезает.

Кстати, если тебе предлагают недорого купить «лишний билетик» на мероприятие — тоже держи ухо востро. Такой билет может оказаться поддельным.

Гадание по анкете

А можно определить мошенника не вступая в диалог? С большой долей вероятности — да: его выдаст анкета.

Наша техподдержка регулярно анализирует такие профили и выделила определённые закономерности. Лови бестиарий представителей данного вида! Конечно, стопроцентных совпадений не будет — но повторяющиеся детали есть.

Мужские фейки

Часто:

борода;

фотографии сделаны где-то за границей;

на фоне дорогих машин;

подчёркнутый образ «успешного успеха»

Нередко:

стильные костюмы;

фотографии, похожие на фотосессии

Женские фейки

Часто:

яркая, модельная внешность;

подчёркнутая сексуальность;

в обычной жизни ты бы подумал, что с такой тебе ничего не светит))

В переписке такие анкеты обычно:

нетипично вовлечены в диалог и быстро переходят на более личное общение;

открыты к тому, чтобы перейти в другой мессенджер

Важно помнить: ни один признак сам по себе ничего не доказывает. Подозрения всегда вызывает комбинация факторов.

Что делать при подозрениях

Самое главное — не оставаться с этим чувством один на один. Если тебе кажется, что что-то не так — смело жми «Пожаловаться на профиль» (эта кнопка есть в анкете — и вверху, и внизу).

Или напиши нам в телеграм поддержки, мы поможем. Мы очень внимательно относимся к таким сообщениям — потому что безопасность пользователей для нас важнее всего.

И самое важное

Онлайн-знакомства — это всё ещё про людей, интерес, симпатию и встречи. Мошенники — это небольшая часть интернет-пространства, но именно поэтому важно:

сохранять внимательность;

не спешить с доверием;

и помнить, что здоровые отношения никогда не начинаются с просьбы перевести деньги

Наша команда каждый день заботится о безопасности твоих знакомств и старается быть на шаг впереди мошенников любого вида.