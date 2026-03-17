Бестиарий: виды и повадки мошенников на сайтах знакомств

В такой деликатной сфере как знакомства волнений хватает: что написать, куда позвать, как произвести впечатление. Очень не хочется переживать ещё и о том, не мошенник ли перед тобой, согласись!
Увы, нехорошие люди умеют наживаться на всём — особенно на эмоциональной уязвимости тех, кто ищет отношения. Любопытный факт: мужчины и женщины абсолютно равны в этой ситуации: приёмы мошенников работают на всех.
Мы за всё время работы смогли собрать настоящий бестиарий. Сейчас расскажем про самые распространённые схемы мошенничества на сайтах знакомств, с которыми сталкивались сами и о которых рассказывали пользователи. Предупреждён — значит вооружён.
Первые звоночки
Понять, что перед тобой мошенник, можно уже в первых сообщениях. Начало общения у этого бесстыжего почти всегда одно: он будет пытаться как можно скорее увести диалог из приложения. Предлоги стандартные:
- Я редко захожу сюда;
- Давай перейдём в Телеграм, там удобнее;
- Беру инициативу, напиши свой номер
Зачем это? Внутри приложения мошенник в слабой позиции и у него меньше возможностей. В Кавре мы проводим ручную модерацию анкет, а пользователи активно оставляют жалобы — всё это ведёт к высокому риску блокировки.
А вот в другом мессенджере ты уже можешь попасть в паутину манипуляций, где он пустит в ход всё своё красноречие.
Я сейчас за границей, но скоро приеду в твой город...
Эта схема работает как на женщинах, так и на мужчинах — просто детали истории могут отличаться. Основная канва такой легенды:
- сейчас человек живёт или работает за границей» (Италия, Нидерланды, Германия, США — список почти всегда одинаковый);
- говорит, что скоро приедет в твой город;
- рассказывает, что открывает бизнес, представительство или проект;
- добавляет, что никого там не знает и было бы здорово познакомиться заранее.
Человек кажется очень приятным, внимательным, заинтересованным — ну мечта. Он быстро начинает проявлять сильный интерес, много пишет, делится личными историями и формирует ощущение близости. Может ещё фотки активно присылать, голосовые. И переписка может длиться несколько дней или даже недель.
В чём подвох? А дальше, как правило, появляются «непредвиденные обстоятельства» и просьбы о финансовой помощи. Человек делает упор на том, что деньги у него есть, просто сейчас:
- проблемы с переводом денег;
- сложности на таможне;
- необходимость срочно оплатить что-то
Мамкин криптоинвестор (и другие финансовые гуру)
Инвестиции, криптовалюта и «финансовые возможности» — от этих слов уже должен появиться рефлекс нажать на «Пожаловаться». Мошенник представляет себя:
- инвестором или трейдером;
- владельцем финансовой компании;
- человеком, который «давно зарабатывает на крипте»;
- или у него есть брат/сват/друг, который разбирается и он заинтересовался тобой.
Разговор начинается как обычное онлайн-знакомство, но постепенно сворачивает в сторону денег:
- «Я могу показать, как зарабатывать на инвестициях»;
- «Можно быстро и легко подзаработать»;
- «Помогу тебе начать»;
- «Есть уникальная возможность»
Иногда предлагают:
- зарегистрироваться на «платформе»;
- перевести небольшую сумму;
- помочь вывести инвестиции
После перевода денег связь обычно исчезает.
Гадание по анкете
А можно определить мошенника не вступая в диалог? С большой долей вероятности — да: его выдаст анкета.
Наша техподдержка регулярно анализирует такие профили и выделила определённые закономерности. Лови бестиарий представителей данного вида! Конечно, стопроцентных совпадений не будет — но повторяющиеся детали есть.
Мужские фейки
Часто:
- борода;
- фотографии сделаны где-то за границей;
- на фоне дорогих машин;
- подчёркнутый образ «успешного успеха»
Нередко:
- стильные костюмы;
- фотографии, похожие на фотосессии
Женские фейки
Часто:
- яркая, модельная внешность;
- подчёркнутая сексуальность;
- в обычной жизни ты бы подумал, что с такой тебе ничего не светит))
В переписке такие анкеты обычно:
- нетипично вовлечены в диалог и быстро переходят на более личное общение;
- открыты к тому, чтобы перейти в другой мессенджер
Что делать при подозрениях
Самое главное — не оставаться с этим чувством один на один. Если тебе кажется, что что-то не так — смело жми «Пожаловаться на профиль» (эта кнопка есть в анкете — и вверху, и внизу).
Или напиши нам в телеграм поддержки, мы поможем. Мы очень внимательно относимся к таким сообщениям — потому что безопасность пользователей для нас важнее всего.
И самое важное
Онлайн-знакомства — это всё ещё про людей, интерес, симпатию и встречи. Мошенники — это небольшая часть интернет-пространства, но именно поэтому важно:
- сохранять внимательность;
- не спешить с доверием;
- и помнить, что здоровые отношения никогда не начинаются с просьбы перевести деньги
Наша команда каждый день заботится о безопасности твоих знакомств и старается быть на шаг впереди мошенников любого вида.
Тут мессенджер отвратительный. Я всегда предлагаю, если общение более менее идет, перейти в тг. Тут невозможно общаться