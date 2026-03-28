Музыкальная вакханалия от дуэта Good Vibes. В этот вечер приходи петь и слушать музыкантов Мишу Мартюгина и Карину Баталову. Палитра каверов, которые тебе предстоит услышать настолько широка, что каждый найдет себе ту самую песню: Сироткин, Adele, Рубеж веков, Red Hot Chili Peppers, БИ-2, Земфира, Елка, Ledy Gaga, Сплин и другие чудесные. Участники зажгут свечи, укутаются в пледы, будут валяться, петь, танцевать, всё, что захочется. В меню авторский чай и сладости, а с собой можно захватить любимые напитки, здесь нет пробкового сбора.