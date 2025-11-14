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Величие визуализатора или лучшие выставки 14-16 ноября

Рассказали, какие выставки стоит посетить в эти выходные

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Нижний Новгород
  5. - Новосибирск

Для вдохновения и новых эмоций, для профессионального или личного развития. Выставки могут многое. Ниже мы собрали события, отправившись на которые, ты попадёшь в старинную квартиру, русскую сказку, в эстетику Линча или внутренний мир женщины. Приятного созерцания! 

Москва

Elements
Elements

Новое цифровое медитативное шоу. Путешествие в мир пяти стихий. Во время шоу го...

до
Luminar, 2-я Останкинская улица, 3

500₽

Сокровенное — Живое
Сокровенное — Живое

Проект, где современные художники переосмысливают народное искусство. На фоне бе...

до
Парк Зарядье

Бесплатно

Жили-Были. Школа русской сказки
Жили-Были. Школа русской сказки

Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «С...

до
Винзавод

от 600₽

От библиофилии — к эротомании, и обратно
От библиофилии — к эротомании, и обратно

Галерея Syntax представляет новый проект Петра Быстрова. Художник работает в р...

до
Cube. Moscow

от 300₽

Забытые вещи
Забытые вещи

На фоне живописного ландшафта острова Красный Октябрь состоится долгожданное отк...

до
Linda de La. Арт-центр

2000₽

по подписке
Чёрный вигвам
Чёрный вигвам

Выставка-прогулка по бессознательному в эстетике Дэвида Линча Фиджитал-выставка о загадках бессознательного, вдохновлённая психоанализом и рассказанная в эстетике культового режиссёра Дэвида Линча. С...

Время разбрасывать камни. Время собирать камни
Время разбрасывать камни. Время собирать камни

Персональная выставка Маши Янковской — новые и старые картины, объединённые един...

до
Винзавод

Бесплатно

по подписке
Сон в музее
Сон в музее

Инновационная мультисенсорная выставка-переживание, где искусство становится телесным, эмоциональным, осязаемым опытом. Ты не просто наблюдаешь — ты переживаешь, чувствуешь, становишься соавтором проц...

Санкт-Петербург

Казань

Выставка-игра Angel of Transformation
Выставка-игра Angel of Transformation

Маски художника Дмитрия Шабалина становятся инструментом разгадывания собственно...

до
ES Gallery Studios

Бесплатно

по подписке
Всегда время пить чай
Всегда время пить чай

Молодой актуальный российско-китайский художник Си Ло с новой серией живописных и графических работ, посвященных Великому чайному пути. В произведениях автора влияние европейской классической художе...

по подписке
Между строк
Между строк

Татарская скоропись, древнерусская вязь, итальянский курсив - выставка казанского каллиграфа Владислава Баранова. Художник владеет различными шрифтами в искусстве каллиграфии, такими как древнерусска...

Нижний Новгород

Пурпурные рукава
Пурпурные рукава

Это редкий шанс заглянуть в частное собрание, которое на протяжении более 20 лет...

до
Терминал А

от 0₽

Бумага. Смешанная техника
Бумага. Смешанная техника

Выставка, посвященная пластическим превращениям бумаги — ключевого материала в г...

до
Арсенал

от 0₽

Новосибирск

Мухоморная сказка или мир глазами зиллениала
Мухоморная сказка или мир глазами зиллениала

Художественное исследование поколения, застывшего между аналоговым прошлым и циф...

до
Центр культуры «ЦК19»

от 250₽

В горошек
В горошек

Выставка работ выпускников и мастеров мастерской керамики «В горошек». Работы, ...

до
Арт Ель

Бесплатно

Чувство дома
Чувство дома

Выставка, возвращающая к истокам. Граница между большим миром и маленьким челов...

до
Галерея Fab.8, Фабричная улица, 8

Бесплатно

Что захотелось увидеть своими глазами?

Фото обложки предоставлено организатором выставки «Забытые вещи»

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Нижний Новгород
  5. Новосибирск

Комментарии

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Гриша
14 ноября 2025, 15:45

Ух тыыы!

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