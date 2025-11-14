Величие визуализатора или лучшие выставки 14-16 ноября

Рассказали, какие выставки стоит посетить в эти выходные

Что будет в статье:

Для вдохновения и новых эмоций, для профессионального или личного развития. Выставки могут многое. Ниже мы собрали события, отправившись на которые, ты попадёшь в старинную квартиру, русскую сказку, в эстетику Линча или внутренний мир женщины. Приятного созерцания!

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Нижний Новгород

Пурпурные рукава Это редкий шанс заглянуть в частное собрание, которое на протяжении более 20 лет... до 16 ноября Терминал А от 0₽ Бумага. Смешанная техника Выставка, посвященная пластическим превращениям бумаги — ключевого материала в г... до 16 ноября Арсенал от 0₽

Новосибирск

Что захотелось увидеть своими глазами?

Фото обложки предоставлено организатором выставки «Забытые вещи»