Величие визуализатора или лучшие выставки 14-16 ноября

Для вдохновения и новых эмоций, для профессионального или личного развития. Выставки могут многое. Ниже мы собрали события, отправившись на которые, ты попадёшь в старинную квартиру, русскую сказку, в эстетику Линча или внутренний мир женщины. Приятного созерцания!
Москва
Новое цифровое медитативное шоу. Путешествие в мир пяти стихий. Во время шоу го...
500₽
Проект, где современные художники переосмысливают народное искусство. На фоне бе...
Бесплатно
Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «С...
от 600₽
Галерея Syntax представляет новый проект Петра Быстрова. Художник работает в р...
от 300₽
На фоне живописного ландшафта острова Красный Октябрь состоится долгожданное отк...
2000₽
Выставка-прогулка по бессознательному в эстетике Дэвида Линча Фиджитал-выставка о загадках бессознательного, вдохновлённая психоанализом и рассказанная в эстетике культового режиссёра Дэвида Линча. С...
Персональная выставка Маши Янковской — новые и старые картины, объединённые един...
Бесплатно
Санкт-Петербург
Выставка Дмитрия Трубина, чьи персонажи погружают в ностальгию и возвращают к да...
1250₽
! Весь июнь выставка будет открыта по четвергам и субботам с 12:00 до 20:00 ! Н...
Бесплатно
За вспышкой фотоаппарата остаются люди, в реальности ушедшие или потерянные, лица, размытые временем, и эмоции, вкус которых с каждым годом все более пресный. На оборотной стороне фотокарточки – текст...
Казань
Маски художника Дмитрия Шабалина становятся инструментом разгадывания собственно...
Бесплатно
Молодой актуальный российско-китайский художник Си Ло с новой серией живописных и графических работ, посвященных Великому чайному пути. В произведениях автора влияние европейской классической художе...
Нижний Новгород
Это редкий шанс заглянуть в частное собрание, которое на протяжении более 20 лет...
от 0₽
Выставка, посвященная пластическим превращениям бумаги — ключевого материала в г...
от 0₽
Новосибирск
Художественное исследование поколения, застывшего между аналоговым прошлым и циф...
от 250₽
Выставка, возвращающая к истокам. Граница между большим миром и маленьким челов...
Бесплатно
Что захотелось увидеть своими глазами?
Фото обложки предоставлено организатором выставки «Забытые вещи»
Ух тыыы!