На фоне живописного ландшафта острова Красный Октябрь состоится долгожданное открытие Linda de La. Арт-центра. Это не просто новое культурное пространство, а место, где во главе всего стоит человек. Проекты поднимают социально-важные вопросы, чтобы через искусство делать жизнь каждого человека глубже, качественнее и лучше. В центре внимания Арт-центра Linda de La также стоит поддержка начинающих мастеров, которые стремятся выразить свои мысли и переживания через творчество. Первыми выставками Арт-центра станут проекты двух молодых и талантливых кураторов Саши Вар с её выставкой «Забытые вещи» и Анны Сави, которая представит экспозицию «Пойдём гулять!». Выставочные проекты объединят более 50 авторов, работающих в разных жанрах и техниках. Выставка «Забытые вещи» представляет собой рассказ лирической героини, которая возвращается в родной город и делится историей своего взросления. Пространство выставки разделено на несколько частей, относящихся к различным сферам человеческой жизни и опыта. Начинается экспозиция с воспоминаний об улицах и объектах вне домашней среды, с которыми мы взаимодействуем в городе. Далее зритель вместе с героиней выставки посещает квартиру, в которой она родилась и выросла. Первая комната погружает в атмосферу родного дома, объединив в себе бытовые предметы и предметы интерьера, детские игры, игрушки и предметы, связанные со школьной жизнью. Во второй комнате зрителя ждут истории о деревне, любимых бабушках и дедушках, отдыхе, приключениях, взрослении и неотвратимой грусти. Понедельник — воскресенье с 12:00 до 21:00