Новое цифровое медитативное шоу. Путешествие в мир пяти стихий. Во время шоу гости смогут визуально пройти через элементы Земли, Воздуха, Воды, Огня и Эфира, почувствовать баланс между внешним и внутренним миром, погрузиться в состояние равновесия и гармонии. Звуки, свет, движение и голос создают, в совокупности, эффект «дыхания вселенной», вместе с которым дышат и раскрываются в танце все пять стихий. Огонь, вода, земля, воздух и эфир: каждый из этих элементов содержит в себе определенную силу и характер. Огонь представляет страсть, энергию и творческое начало. Вода символизирует эмоции, интуицию и поток жизни. Земля ассоциируется с устойчивостью, материальным миром и плодородием. Воздух представляет свободу, мысль и коммуникацию. Эфир является самым тонким и духовным элементом, символизируя божественное начало и высшие сферы. Каждый элемент неотъемлемо связан с человеком и его восприятием окружающего мира и самого себя. В «Гармонии» LED-экраны расположены по всему периметру зала с эффектом обзора на 360 градусов, а система 8-канального звука делает музыку более объёмной и реалистичной. Такое решение создает эффект присутствия внутри контента, и зрители становятся частью удивительного шоу. Билет на шоу в зале «Гармония» можно приобрести на сайте, или в кассах арт-пространства. Время работы зала ежедневно с 10:00 до 22:00.