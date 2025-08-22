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Маленькие взрослые

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка Дмитрия Трубина, чьи персонажи погружают в ностальгию и возвращают к давно забытым воспоминаниям из детства. - Два десятка непохожих друг на друга мальчишек и девчонок, среди которых можно отыскать себя. - Экспозиция, напоминающая живописный психологический тест. - Серия работ, в которых автор «геометризирует объективный мир с помощью прямой», вторя манере детского рисунка.

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