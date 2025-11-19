Маски художника Дмитрия Шабалина становятся инструментом разгадывания собственной идентичности. Заплетая в творческую ткань мифологию, поп-культуру и историю человечества, автор мыслит маску не только как коды и символы, но и как экзистенциальную метафору, визуально-философский диалог о природе человека и истории человечества, портал в наше мифологическое «я», которое выводит за пределы обыденности и отсылает к более искреннему и чувствительному, детскому способу воспринимать мир. Эта практика соприкасает с возвращением к первичной, нерефлексируемой реальности, где предметы и материалы открыты для интерпретации и превращения. Ежедневно 12:00 — 20:00 .