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Выставка-игра Angel of Transformation

ES Gallery Studios
улица Островского, 98

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Маски художника Дмитрия Шабалина становятся инструментом разгадывания собственной идентичности. Заплетая в творческую ткань мифологию, поп-культуру и историю человечества, автор мыслит маску не только как коды и символы, но и как экзистенциальную метафору, визуально-философский диалог о природе человека и истории человечества, портал в наше мифологическое «я», которое выводит за пределы обыденности и отсылает к более искреннему и чувствительному, детскому способу воспринимать мир. Эта практика соприкасает с возвращением к первичной, нерефлексируемой реальности, где предметы и материалы открыты для интерпретации и превращения. Ежедневно 12:00 — 20:00 .

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