Выставка работ выпускников и мастеров мастерской керамики «В горошек». Работы, представленные на выставке, являются доказательством того, что гончарное мастерство подвластно всем, а художником может стать практически любой человек, независимо от пола, возраста и первоначальных знаний. Главное — иметь желание творить и любить это удивительное керамическое ремесло.