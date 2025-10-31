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Выставки
Про событие
Выставка работ выпускников и мастеров мастерской керамики «В горошек». Работы, представленные на выставке, являются доказательством того, что гончарное мастерство подвластно всем, а художником может стать практически любой человек, независимо от пола, возраста и первоначальных знаний. Главное — иметь желание творить и любить это удивительное керамическое ремесло.
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