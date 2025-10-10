Проект, где современные художники переосмысливают народное искусство. На фоне белокаменных фрагментов Китайгородской стены XVI века работы из живописи, керамики, ткачества и цифровых технологий покажут, как традиция продолжается в новых формах. Участники исследуют связь с наследием через линзу актуального искусства. Впервые покажут объект из проекта Archetype Коржова, созданный в 2022 году. Кураторы подчеркивают: традиция жива, когда её искренне проживают, а не воспроизводят как канон. Выставка станет пространством, где древние орнаменты, резьба и обрядовые мотивы встречаются с 3D-печатью и видеоартом. Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, в понедельник с 14:00 до 21:00.