ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сокровенное — Живое

Парк Зарядье
Подземный музей, Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Проект, где современные художники переосмысливают народное искусство. На фоне белокаменных фрагментов Китайгородской стены XVI века работы из живописи, керамики, ткачества и цифровых технологий покажут, как традиция продолжается в новых формах. Участники исследуют связь с наследием через линзу актуального искусства. Впервые покажут объект из проекта Archetype Коржова, созданный в 2022 году. Кураторы подчеркивают: традиция жива, когда её искренне проживают, а не воспроизводят как канон. Выставка станет пространством, где древние орнаменты, резьба и обрядовые мотивы встречаются с 3D-печатью и видеоартом. Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, в понедельник с 14:00 до 21:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста