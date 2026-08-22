Внимание, выставка открыта для свободного посещения по четвергам и субботам с 12:00 до 20:00. «Переколлекция 2.0» — обновлённая версия проекта, уже полюбившегося публике. Экспозиция объединяет как знакомые, так и ранее не представленные произведения из коллекции основателя пространства Игоря Суханова, предлагая свежий взгляд на современное фото- и видеоискусство. На выставке появилось более 100 новых работ, как признанных классиков, так и перспективных молодых авторов. Среди них такие имена как: AES+F, Влад Мамышев-Монро, Ольга Тобрелутс, Андрей Чежин, Александр Гронский, Эммануил Евзерихин, Дмитрий Сироткин, Ольга Чернышева, Анатолий Белкин, Игорь Мухин, «Синие носы», Андрей Хлобыстин, Маресий Иващенко, Ян Гинзбург, Кирилл Савельев и другие. Всего на выставке представлено около 500 произведений: от знаковых работ советских мастеров до современных экспериментов с искусственным интеллектом. Это возможность оценить важные этапы развития российского фото- и видеоискусства, а также бросить взгляд за завесу частных коллекций.