ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Переколлекция 2.0

Арт-пространство «ДК Громов», улица Громова, 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Внимание, выставка открыта для свободного посещения по четвергам и субботам с 12:00 до 20:00. «Переколлекция 2.0» — обновлённая версия проекта, уже полюбившегося публике. Экспозиция объединяет как знакомые, так и ранее не представленные произведения из коллекции основателя пространства Игоря Суханова, предлагая свежий взгляд на современное фото- и видеоискусство. На выставке появилось более 100 новых работ, как признанных классиков, так и перспективных молодых авторов. Среди них такие имена как: AES+F, Влад Мамышев-Монро, Ольга Тобрелутс, Андрей Чежин, Александр Гронский, Эммануил Евзерихин, Дмитрий Сироткин, Ольга Чернышева, Анатолий Белкин, Игорь Мухин, «Синие носы», Андрей Хлобыстин, Маресий Иващенко, Ян Гинзбург, Кирилл Савельев и другие. Всего на выставке представлено около 500 произведений: от знаковых работ советских мастеров до современных экспериментов с искусственным интеллектом. Это возможность оценить важные этапы развития российского фото- и видеоискусства, а также бросить взгляд за завесу частных коллекций.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста