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Арсенал

Нижний Новгород, Кремль, 6

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Сайт: https://arsenal-museum.art/ Волго-Вятский филиал Пушкинского музея, расположившийся в здании Арсенала — бывшем военном складе на территории Нижегородского кремля. Арсенал создает пространство художественной коммуникации для развития человека, общества и территории Здесь тебя ждут выставки и экскурсии, лекции и другие события, Медиатека, книжный магазин Вазари, кафе. На всей территории музея действует бесплатный вай-фай. Режим работы: Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00
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Комментарии

А
Аноним
30 ноября 2024, 20:15

Замечательное место, была не один раз и очень понравилось. Рекомендую.

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