Арсенал
Нижний Новгород, Кремль, 6
Сайт: https://arsenal-museum.art/ Волго-Вятский филиал Пушкинского музея, расположившийся в здании Арсенала — бывшем военном складе на территории Нижегородского кремля. Арсенал создает пространство художественной коммуникации для развития человека, общества и территории Здесь тебя ждут выставки и экскурсии, лекции и другие события, Медиатека, книжный магазин Вазари, кафе. На всей территории музея действует бесплатный вай-фай. Режим работы: Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00
Карта места...
Замечательное место, была не один раз и очень понравилось. Рекомендую.