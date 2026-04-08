Музей моды и портновского искусства
Нижний Новгород, Сергиевская улица, 8
Сайт: https://lamanovamuseumnn.ru/ Площадка, которая родилась из симбиоза Модного дома Parle, бутика нижегородских дизайнеров и Музея моды и портновского искусства. Музей носит имя Надежды Ламановой - великой женщины, первого российского модельера, художника театрального костюма, уроженки Нижегородского края. В музее представлены коллекции миниатюр швейных машин, наперстков, утюгов, старинных предметов мужского и женского гардероба, старинных инструментов для создания одежды: от ткацкого станка до швейных машин, которые сами по себе являются произведением искусства. Режим работы: Понедельник, воскресенье - выходные Вт - сб: 11:00 - 19:00
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