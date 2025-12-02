Выставка-прогулка по бессознательному в эстетике Дэвида Линча Фиджитал-выставка о загадках бессознательного, вдохновлённая психоанализом и рассказанная в эстетике культового режиссёра Дэвида Линча. С помощью новейших технологий – концептуальных арт-объектов, мультимедиа инсталляций, фото- и видеоарта, мэппинга и саунддизайна с гипнотическим эффектом – создаётся пространство, балансирующее между реальностью и фантазиями, наполненное сюрреалистическими образами, встреча с которыми может стать ключом к загадкам подсознания. Чёрный вигвам – таинственное место в мифологии сериала «Твин Пикс», портал в параллельную реальность, через который приходят мистические персонажи. Механизмы его существования, как и механизмы бессознательного, нельзя объяснить рационально. Универсальные формы и образы, связанные с ними, проявляются в снах, мифах, фантазиях и скрыто руководят человеческими действиями. Красные портьеры, мерцающий свет, странные звуки, нездешние образы.... У зрителя несколько путей взаимодействия с непостижимым миром: выставку можно созерцать, растворяясь в манящей атмосфере сновидений, а можно – разгадывать, следуя символам и знакам таинственного квеста. Полное погружение гарантировано в любом случае. Зона Бессознательного занимает центральную часть экспозиции. По сюжету зритель проходит через неё, чтобы попасть из зоны Персоны в зону Самости, что символизирует переход от социальной маски, которую человек носит в обществе, к чистому целостному Я. Пройти по тропам Бессознательного – всё равно что прогуляться по пыльному чердаку или тернистому лесу. На этом пути случится столкновение с отражениями, тенями, искажениями, словно пришедшими сюда из параллельного мира. На входе в Лес Бессознательного тебя встретит интерактивный персонаж, воплощающий архетип мудреца, который подскажет правила этой реальности и даст советы по обращению с экспонатами. Завершится психоаналитическая прогулка в камерном пространстве, располагающем к размышлениям и осознанию своего истинного Я. Что почувствует каждый в финальной точке маршрута, соединяющего философию Юнга, Лакана и Линчевскую атмосферу снов? Какое озарение случится в этой пустоте?