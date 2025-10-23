Художественное исследование поколения, застывшего между аналоговым прошлым и цифровым будущим. Проект художника Марии Баклановой и куратора Марии Гладких включает 33 работы, исследующие уникальный культурный код зиллениалов — поколения-хамелеона. Зиллениалы — это призраки в цифровой машине времени, последние романтики аналоговой эпохи, рождённые на излёте миллениалов и заре поколения Z (примерно 1993–2000 гг.). Они — живые свидетели технологического перелома: в их детстве щёлкали дискетами, а в отрочестве уже прикасались к первому iPhone. Они помнят, как социальные сети были наполнены магией открытия, а не алгоритмами, и видели, как ядовито-неоновые статусы «ВКонтакте» сменились бесконечной лентой TikTok. Их культурный код — это книги о Гарри Поттере при свете настоящей лампы, саундтреки из Green Day, первые русские блогеры и супергерои Marvel. Они застали мир, где общение было целью, а не контентом. Повиснув между двумя мирами, зиллениалы впитывали черты и миллениалов, и зумеров, но создали свой уникальный, автономный взгляд на реальность. В центре проекта — ключевой вопрос: каковы специфические социокультурные черты зиллениалов, позволяющие им формировать уникальное мироощущение, находясь на стыке эпох? Материалами для коллажей служат исключительно найденные образы из старых журналов и брошюр. Эта техника становится мощной метафорой поколенческого опыта. Выставка приглашает зрителя совершить путешествие в коллективное бессознательное поколения, которое ищет себя в мухоморной сказке наяву, и сложить из предложенных фрагментов памяти собственную картину мира. Об авторах: Мария Бакланова — художник-коллажист, актриса, драматург. Член творческого объединения «Маша и Маша» (с 2019). Окончила «Новосибирский государственный театральный институт» по специальности «Артист драматического театра и кино» (2022). Коллажем начала заниматься в период обучения в театральном институте. Работает актрисой в Международном театральном центре им. А.П. Чехова (г. Южно-Сахалинск). Мария Гладких — куратор, актриса, драматург, педагог актёрского мастерства. Член творческого объединения «Маша и Маша» (с 2019). Окончила «Новосибирский государственный театральный институт» по специальности «Артист драматического театра и кино» (2022). Продолжает педагогическую и актёрскую деятельность в Новосибирске. Открытие выставки 23 октября в 18:00, вход в этот день свободный.