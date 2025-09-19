Это редкий шанс заглянуть в частное собрание, которое на протяжении более 20 лет формирует коллекционер и основательница Grabar Gallery Наталия Грабарь. Выставка объединяет работы авторов российского современного искусства разных поколений — от классиков нонконформизма до главных имен актуальной сцены. Сквозь все произведения проходит «звёздный ветер», соединяя фантастическое, наивное и концептуальное в единый визуальный космос. Представлены произведения: Константина Батынкова, Людмилы Барониной, Анны Быстровой, Юлии Вирко, Милы Гущиной, Романа Сакина, Юрия Злотникова, Франциско Инфанте, Александры Паперно, Игоря Макаревича, Павла Пепперштейна, Виктора Пивоварова, Ульяны Подкорытовой, Ростана Тавасиева, Команды «ТОЙ», Тимура Новикова, Оли Кройтор, Родиона Китаева, Виктории Кошелевой, Олега Целкова. Куратор: Кристина Романова График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.