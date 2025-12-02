Татарская скоропись, древнерусская вязь, итальянский курсив - выставка казанского каллиграфа Владислава Баранова. Художник владеет различными шрифтами в искусстве каллиграфии, такими как древнерусская вязь, устав и полуустав, скоропись, капиталис квадрата, итальянский и английский курсив, и другими. Прозрачность акварельных красок позволяет художнику создавать эффекты воздушности, легкости, многообразие цветовых нюансов, передавать трепетность природных форм. Автор демонстрирует не только виртуозное владение пером, но и тончайшее живописное мастерство, достигающее уровня ювелирной точности. Тончайшие линии, филигранная проработка деталей, искусное сочетание цветов и оттенков — искусствоведы называют Владислава Баранова не просто каллиграфом, а живописцем-ювелиром.