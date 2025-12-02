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Всегда время пить чай
улица Пушкина, 20
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 0+
Выставки
Про событие
Молодой актуальный российско-китайский художник Си Ло с новой серией живописных и графических работ, посвященных Великому чайному пути. В произведениях автора влияние европейской классической художественной школы и восточного мировосприятия синтезируется с магическим реализмом, наследием футуристов и абсурдизмом. Выставка покажет «чайную дипломатию» с разных сторон — здесь купцы в пестрых одеждах и солнцезащитных очках перевозят чай на фоне белокаменного казанского Кремля, колоритные дипломаты угощаются чак-чаком, а символы китайского зодиака погружаются в фантасмагорическую атмосферу чайной церемонии.
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