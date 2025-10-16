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Бумага. Смешанная техника

Арсенал
2 этаж, Кремль, 6

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от 0₽ до 700₽
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Выставки

Про событие

Выставка, посвященная пластическим превращениям бумаги — ключевого материала в графическом искусстве. Бумага — многогранный культурный символ, универсальный носитель информации, основа художественных экспериментов. В тактильном и фактурном разнообразии бумаги уже содержится потенциал объема. Лист можно сгибать, резать, склеивать, придавая полученному рельефу или объекту пространственную выразительность. Кроме того, процесс создания бумажной массы и отливки листа можно рассматривать как художественное высказывание. В работах, представленных на выставке в Арсенале, бумага становится главным героем, открывая художникам огромные возможности для поиска новых способов выражения. Пн — выходной Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — 12:00–20:00 Касса до 19:00

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