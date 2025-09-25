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Галерея Елены Абрамовой
Красногвардейская площадь, 3Е офис E3 130, этаж 3

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

За вспышкой фотоаппарата остаются люди, в реальности ушедшие или потерянные, лица, размытые временем, и эмоции, вкус которых с каждым годом все более пресный. На оборотной стороне фотокарточки – текст, когда-то бережно выписанный рукой, боящейся забыть имена, даты, истории. Фотография – проводник во времени, связь со старым собой. Это уже не реальность, но еще и не иллюзия, а осязаемый отпечаток прошлого. Оксана Афанасьева использует фотографию не как объект ностальгии, а как способ самоанализа для выстраивания будущего пути. А детство кончилось? Что же будет впереди? Можно ли мне плакать? На такие, казалось, наивные, но на деле глубинные вопросы, преследующие человечество на протяжении веков, художница ищет ответы в семейных архивах. Керамические объекты, текстильные панно и инсталляции Оксана создает методом коллажа, при котором разрозненные детали складываются в увлекательные сюжеты. Они сопровождаются иногда назидательными, порой трогательными и просто успокаивающими текстами с констатацией простых, и все же вечных истин.

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