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Чувство дома

Галерея Fab.8, Фабричная улица, 8

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка, возвращающая к истокам. Граница между большим миром и маленьким человеком — переосмысление наследия Каспара Давида Фридриха и эпохи романтизма в контексте современной культуры. В искусстве Фридриха дом — это не обязательно здание; это эмоциональный ландшафт, наполненный памятью, историей и переживаниями. Художники со всей России представят тебе своё Чувство Дома. Эта выставка зовёт в путешествие по памятным и важным местам твоей жизни, по тем моментам, когда ты ощущал себя Дома. Выставку можно посетить в выходные дни до 30 ноября включительно. Лучше предварительно позвонить и убедиться, что галерея открыта.

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