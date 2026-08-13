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Канва

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

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Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

На групповой выставке представлены работы художников новосибирской уличной сцены и других городов. «Канва» — это переплетённая ткань, объединяющая художников, для которых форма — не рамка, а пространство свободы. Выставка исследует идеи единства и взаимосвязи, демонстрируя, как различные художественные практики могут сплетаться в единое целое. Кто-то находит свободу в граффити, кто-то — в точной линии иллюстрации, кто-то — в энергичном мазке на холсте или в абстрактной структуре цвета. Граффити, рисунок, живопись, абстракция — всё здесь связывает одно чувство: выражать, не объясняясь. Разные методы, разные среды — но одна интонация: быть честным, пластичным, живым. Здесь нет деления на «уличное» и «традиционное». Это единая визуальная сцена, где художники говорят каждый на своём языке, но на одну тему — о среде, о себе, о реальности, о форме и её разрушении. В экспозиции представлены холсты, графика, арт-объекты, деревянные панно, скульптуры, цифровые работы, фото- и видеоматериалы.

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