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От библиофилии — к эротомании, и обратно

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1700₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Галерея Syntax представляет новый проект Петра Быстрова. Художник работает в разработанной им технике «скобогравюры» на дереве. В своих произведениях он использует скрепки, проволоку, гайки, фрагменты тканей и деталей механизмов, превращая их в причудливые портреты, мифологические сцены и изображения денежных купюр. Для новой выставки художник создал серию монументальных книжных обложек и деревянных корешков, исследующих границы между текстом, телом и образом. Автор о выставке: «Для выставки я отобрал книги, главные вопросы которых до сих пор волнуют меня. Почему умер лев, стоило сдохнуть какой-то собачке? Что именно испытал Дениска, увидев нечто раз и навсегда сделавшееся главным событием его жизни — девочку на шаре? Почему боги и герои сказании? Античности вечно несутся вслед лишенным одежд музам и нимфам, а также полногрудым дочерям каких-то пастухов, не в силах остановиться? В нынешней выставке заключена новая моя попытка разгадать тайну влечения к жизни и книге».

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