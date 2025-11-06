Галерея Syntax представляет новый проект Петра Быстрова. Художник работает в разработанной им технике «скобогравюры» на дереве. В своих произведениях он использует скрепки, проволоку, гайки, фрагменты тканей и деталей механизмов, превращая их в причудливые портреты, мифологические сцены и изображения денежных купюр. Для новой выставки художник создал серию монументальных книжных обложек и деревянных корешков, исследующих границы между текстом, телом и образом. Автор о выставке: «Для выставки я отобрал книги, главные вопросы которых до сих пор волнуют меня. Почему умер лев, стоило сдохнуть какой-то собачке? Что именно испытал Дениска, увидев нечто раз и навсегда сделавшееся главным событием его жизни — девочку на шаре? Почему боги и герои сказании? Античности вечно несутся вслед лишенным одежд музам и нимфам, а также полногрудым дочерям каких-то пастухов, не в силах остановиться? В нынешней выставке заключена новая моя попытка разгадать тайну влечения к жизни и книге».