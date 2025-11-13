Персональная выставка Маши Янковской — новые и старые картины, объединённые единой концепцией. Одна женщина разбрасывает камни, вторая — их собирает. Одна невозможна без другой. Вечное противопоставление Евы и Лилит, света и тьмы, сюжета, где мужчина на коленях перед властной женщиной и сюжета, где мужчина снова на коленях заплетает косу женщине, которая перед ним беззащитна. Выставка предлагает исследование: как одно перетекает в другое, оживает и замирает, образуя собой цельную живую женщину. Маша Янковская — современный художник, писатель, блогер. Куратор выставки – Ольга Соколова, автор YouTube канала «Колосок» и телеграм-канала «Соколова наизнанку».