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Время разбрасывать камни. Время собирать камни

Винзавод
FineArt Gallery, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Маши Янковской — новые и старые картины, объединённые единой концепцией. Одна женщина разбрасывает камни, вторая — их собирает. Одна невозможна без другой. Вечное противопоставление Евы и Лилит, света и тьмы, сюжета, где мужчина на коленях перед властной женщиной и сюжета, где мужчина снова на коленях заплетает косу женщине, которая перед ним беззащитна. Выставка предлагает исследование: как одно перетекает в другое, оживает и замирает, образуя собой цельную живую женщину. Маша Янковская — современный художник, писатель, блогер. Куратор выставки – Ольга Соколова, автор YouTube канала «Колосок» и телеграм-канала «Соколова наизнанку».

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