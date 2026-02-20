Выставки в Москве

Я видел тебя прошлой ночью (I saw you last night)

Выставка в пространстве — это возвращение к тем ночам, когда хотелось забыть о завтрашнем дне и просто быть. К состоянию лёгкости, беззаботности и искренности, которые так трудно удержать, но так важн...