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Выставки в Москве

Красная площадь и Третьяковская галерея — это наше всё, без сомнения. Но настоящее московское приключение прячется в сотнях других, не столь исхоженных двориков и переулков.

Что будет в статье:

  1. - Выбор редакции 
  2. - Персональные выставки
  3. - Коллективные выставки
  4. - Мультимедиа

Зная их, ты можешь открывать для себя новые имена и художественные течения хоть каждый день. Живопись, графика, скульптура, гравюра и прочий арт в современном прочтении наполнят любую, даже самую рискованную встречу глубоким содержанием. Бери на заметку!

Выбор редакции 

по подписке
Искусство будущего
Искусство будущего

На биеннале «Искусство будущего» будут представлены проекты, при создании которых использовались новейшие технологии: нейросети, робототехника, 3D-анимация, 3D-печать и другие. Будут и произведения, р...

Виниловый дизайн. Искусство на обложке
Виниловый дизайн. Искусство на обложке

Выставка, которая предлагает взглянуть на виниловую пластинку не только как на н...

до
КЦ Михалково, Михалковская улица, 38

500₽

Книга художницы. Татуировка пустотой
Книга художницы. Татуировка пустотой

Проект «Книга художницы. Татуировка пустотой» исследует различные формы бытовани...

до
Гараж

600₽

по подписке
Эрик Булатов. Избранные страницы
Эрик Булатов. Избранные страницы

Экспозиция знакомит с творческим методом мастера через живопись и графику из российских музеев и частных коллекций, раскрывая его концепцию картины, цвета, пространства и роли зрителя. Особое место о...

по подписке
Саврасов и тишина
Саврасов и тишина

Выставка, приуроченная к 195-летию со дня рождения одного из главных живописцев русской школы и основоположника лирического пейзажа Алексея Кондратьевича Саврасова. Выставка представляет многогранно...

5 углов
5 углов

Фонд Ruarts представляет выставку «5 углов», исследующую уличное искусство через...

до
Фонд Ruarts

500₽

Большая страна
Большая страна

Свидание, где вы оба точно не залипнете в телефон, потому что будет очень красив...

до
Мультимедийное пространство «Большая Страна», Пятницкая улица, 76

3950₽

Персональные выставки

по подписке
Я видел тебя прошлой ночью (I saw you last night)
Я видел тебя прошлой ночью (I saw you last night)

Выставка в пространстве — это возвращение к тем ночам, когда хотелось забыть о завтрашнем дне и просто быть. К состоянию лёгкости, беззаботности и искренности, которые так трудно удержать, но так важн...

Переход
Переход

Музей «Гараж» представляет в атриуме инсталляцию Татьяны Назаренко «Переход» (19...

до
Гараж

600₽

Переход
Переход

Музей «Гараж» представляет в атриуме инсталляцию Татьяны Назаренко «Переход» (19...

до
Гараж

600₽

по подписке
Перейти на следующий уровень
Перейти на следующий уровень

В современном мире границы между реальностью и цифровой средой стираются. Выставка «Перейти на следующий уровень» исследует нарративы компьютерных игр в контексте жизни. Керамика Веры Латышевой анализ...

по подписке
Кибер-Эдип
Кибер-Эдип

Персональная выставка Олега Доу. «Кибер-Эдип» посвящена теме телесности как материала, подчинённого цифровой и скульптурной переработке. Художник исследует утрату идентичности в цифровую эпоху: его ...

Где кончается кожа
Где кончается кожа

Персональная выставка Татьяны Вафиной. На выставке представлены серии «Аскезы»,...

до
Куб

от 300₽

Коллективные выставки

Это будет навсегда?
Это будет навсегда?

Выставка о нематериальном наследии Советского Союза. Советский проект оставил б...

до
Галерея Shift, Тверская улица, 20/1с1, 4 этаж, 402 офис

Бесплатно

по подписке
Формулы вечности
Формулы вечности

Исследование роли холода в науке, культуре и устройстве Вселенной. Выставка «Формулы вечности» исследует феномен холода в архитектуре, изобразительном искусстве и астрофизике. От ледяного трона до ла...

по подписке
Орбиты хрупких тел
Орбиты хрупких тел

Выставочный проект, посвящённый космосу как метафоре бесконечности и преодоления. Задача нового проекта — представить историю отечественного стеклоделия со второй половины ХХ века до наших дней, уде...

Отпечатки / Imprints
Отпечатки / Imprints

Коллективная выставка, организованная Lime вместе с изданием The Blueprint. Выс...

до
Кузнецкий Мост, 14, этаж 4

Бесплатно

Феномены
Феномены

В Московском музее современного искусства открывается выставка «Феномены» — о во...

до
Московский музей современного искусства

500₽

Мультимедиа

по подписке
VI океан
VI океан

Фантазийное диджитал путешествие с поверхности воды в самую глубокую точку океана. Уникальное цифровое иммерсивное путешествие, которое перевернёт твоё представление о морской жизни. Интерактивный м...

по подписке
Elements
Elements

Новое цифровое медитативное шоу. Путешествие в мир пяти стихий. Во время шоу гости смогут визуально пройти через элементы Земли, Воздуха, Воды, Огня и Эфира, почувствовать баланс между внешним и внут...

ART+
ART+

Мультимедийная выставка «ART+: где искусство встречается с ИИ» Разработана в со...

до
Luminar, 2-я Останкинская улица, 3

1500₽

Сон в музее
Сон в музее

Инновационная мультисенсорная выставка-переживание, где искусство становится тел...

до
Центр МАРС

от 800₽

по подписке
Искусство будущего
Искусство будущего

На биеннале «Искусство будущего» будут представлены проекты, при создании которых использовались новейшие технологии: нейросети, робототехника, 3D-анимация, 3D-печать и другие. Будут и произведения, р...

по подписке
Игровая вселенная 3000
Игровая вселенная 3000

Мультимедийное шоу разработано в сотрудничестве с международной дизайн-студией Radugadesign. Это интерактивный опыт, посвящённый эволюции видеоигр — их жанров, механик, а также развитию искусства ком...

Эйфория
Эйфория

Выставка, где эмоции оживают. Два этажа впечатляющих залов: зеркальные инсталляц...

до
Эйфория, улица Новый Арбат, 17

от 800₽

Несводимость
Несводимость

Люди живут в эпоху, когда алгоритмы упрощают человеческую природу. В ответ люди ...

до
Куб

от 300₽

А на какие выставки ты бы точно пошёл? И как ты вообще относишься к современному искусству?
Напиши в комментариях!

Что есть в статье:

  1. Выбор редакции 
  2. Персональные выставки
  3. Коллективные выставки
  4. Мультимедиа

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