Выставки в Москве

Зная их, ты можешь открывать для себя новые имена и художественные течения хоть каждый день. Живопись, графика, скульптура, гравюра и прочий арт в современном прочтении наполнят любую, даже самую рискованную встречу глубоким содержанием. Бери на заметку!
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Выставка в пространстве — это возвращение к тем ночам, когда хотелось забыть о завтрашнем дне и просто быть. К состоянию лёгкости, беззаботности и искренности, которые так трудно удержать, но так важн...
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Персональная выставка Татьяны Вафиной. На выставке представлены серии «Аскезы»,...
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Коллективные выставки
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Выставочный проект, посвящённый космосу как метафоре бесконечности и преодоления. Задача нового проекта — представить историю отечественного стеклоделия со второй половины ХХ века до наших дней, уде...
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В Московском музее современного искусства открывается выставка «Феномены» — о во...
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Новое цифровое медитативное шоу. Путешествие в мир пяти стихий. Во время шоу гости смогут визуально пройти через элементы Земли, Воздуха, Воды, Огня и Эфира, почувствовать баланс между внешним и внут...
Мультимедийная выставка «ART+: где искусство встречается с ИИ» Разработана в со...
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На биеннале «Искусство будущего» будут представлены проекты, при создании которых использовались новейшие технологии: нейросети, робототехника, 3D-анимация, 3D-печать и другие. Будут и произведения, р...
Мультимедийное шоу разработано в сотрудничестве с международной дизайн-студией Radugadesign. Это интерактивный опыт, посвящённый эволюции видеоигр — их жанров, механик, а также развитию искусства ком...
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Люди живут в эпоху, когда алгоритмы упрощают человеческую природу. В ответ люди ...
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А на какие выставки ты бы точно пошёл? И как ты вообще относишься к современному искусству?
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