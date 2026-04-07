Выставка, приуроченная к 195-летию со дня рождения одного из главных живописцев русской школы и основоположника лирического пейзажа Алексея Кондратьевича Саврасова. Выставка представляет многогранное творчество художника, полное экспериментов и новаторства, и проводит параллели с произведениями других эпох. Шедевры русского пейзажа XIX-XX вв. и объекты современного искусства, объединенные оригинальной концепцией, представляют разнообразие художественных систем и авторских манер. В экспозицию вошли 66 работ — картины самого Саврасова, полотна пейзажистов XIX–XXI веков (Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других), а также произведения современных авторов, работающих в формах инсталляции и видеоарта (Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской, группы «Синий суп»).