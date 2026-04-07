ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Саврасов и тишина

Ново-Иерусалимская набережная, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка, приуроченная к 195-летию со дня рождения одного из главных живописцев русской школы и основоположника лирического пейзажа Алексея Кондратьевича Саврасова. Выставка представляет многогранное творчество художника, полное экспериментов и новаторства, и проводит параллели с произведениями других эпох. Шедевры русского пейзажа XIX-XX вв. и объекты современного искусства, объединенные оригинальной концепцией, представляют разнообразие художественных систем и авторских манер. В экспозицию вошли 66 работ — картины самого Саврасова, полотна пейзажистов XIX–XXI веков (Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других), а также произведения современных авторов, работающих в формах инсталляции и видеоарта (Николая Полисского, Леонида Тишкова, Александры Митлянской, группы «Синий суп»).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста