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  2. События

Я видел тебя прошлой ночью (I saw you last night)

edomo, Большая Никитская улица, 17с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка в пространстве — это возвращение к тем ночам, когда хотелось забыть о завтрашнем дне и просто быть. К состоянию лёгкости, беззаботности и искренности, которые так трудно удержать, но так важно помнить. Место встречи прошлого и настоящего, личного и общего, ностальгии и надежды. Пн-Ср, Вс 10:00 — 22:00 Чт-Сб 10:00 — 23:00

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