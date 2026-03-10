Выставка в пространстве — это возвращение к тем ночам, когда хотелось забыть о завтрашнем дне и просто быть. К состоянию лёгкости, беззаботности и искренности, которые так трудно удержать, но так важно помнить. Место встречи прошлого и настоящего, личного и общего, ностальгии и надежды. Пн-Ср, Вс 10:00 — 22:00 Чт-Сб 10:00 — 23:00