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Виниловый дизайн. Искусство на обложке

КЦ Михалково, Михалковская улица, 38

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка, которая предлагает взглянуть на виниловую пластинку не только как на носитель музыки, но и как на современное искусство, где квадрат конверта становится холстом для художника. Посетители увидят 54 уникальных альбома. Экспозиция разделена на два ключевых блока: • Графика и иллюстрация Зрители увидят, как художники и иллюстраторы переосмысляют музыкальные образы. Среди экспонатов: работы Раджни Перера для Hiatus Kaiyote, абстракция Джули Мерету для Floating Points, Павла Пепперштейна для группы «СБПЧ» и другие. • Фотография на обложке На выставке собраны снимки мастеров таких как Тим Уокер для Гарри Стайлза, фэшн-фотография Хьюго Конта для Дуа Липы, кадры Отем де Уайлд, ставшие визуальной визитной карточкой Флоренс Уэлч и другие. Особый акцент в экспозиции сделан на современном тренде к минимализму. Четыре пластинки в финале выставки, включая актуальный дизайн альбома Brat Charli XCX, демонстрируют, как отказ от визуального шума становится самым смелым художественным высказыванием. Завершить погружение в мир виниловой эстетики гости смогут благодаря звучанию мультижанрового диджей-сета. Саунд-дизайнер Мариам Садыгова создала звуковое полотно, вобравшее в себя треки из пластинок выставки. В сете звучат композиции из современных культовых альбомов, представленных в экспозиции. Микс от танцевальной российской, зарубежной поп-музыки и электроники до инди-рока. Режим работы: суббота–воскресенье, 11:00–18:00

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