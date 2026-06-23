Эйфория» — выставка, где эмоции оживают. Два этажа впечатляющих залов: зеркальные инсталляции, арт-объекты, спецэффекты и неоновые декорации. Что ждёт гостей «Эйфории»: Бесконечность — зеркальные поверхности, расположенные стратегически по всей зоне, умножают свет и создают эффект бесконечного пространства. Сад грёз — место, где реальность переплетается с фантазией, создавая неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения. Галактика — погрузись в пространство вдохновения, эмпатии и сопереживания в уникальной зоне. Пульс — зона олицетворяет собой пространство, где каждый посетитель может почувствовать прилив энергии и положительных эмоций. Вне времени — пространство, где прошлое оживает через прикосновения. Винтажные пластики, старинный граммофон, необычные предметы и артефакты разных эпох создают атмосферу настоящего путешествия во времени. Нежность — самая мягкая комната Эйфории, в которой хочется задержаться подольше. Пространство полностью окутано розово-фиолетовым мехом: стены, пол и детали интерьера создают ощущение, будто ты оказался внутри облака. Каждая локация наполнена особыми эмоциями и чувствами. Интерактивность: иллюзия бесконечности в каждом пространстве, ароматические и звуковые эффекты. Фото- и видеозоны: дизайнерские декорации для ярких кадров в соцсетях. График работы: Будни: 12:00-22:00 Выходные: 11:00-22:00