Мультимедийное шоу разработано в сотрудничестве с международной дизайн-студией Radugadesign. Это интерактивный опыт, посвящённый эволюции видеоигр — их жанров, механик, а также развитию искусства компьютерной графики. Шоу раскрывает ключевые этапы истории гейминга через творческое переосмысление знаковых визуальных решений различных игровых эпох — от пиксельной 8-битной эстетики и первых онлайн-игр до современных детализированных трёхмерных миров. Это масштабная интерактивная среда, которая вовлечёт тебя в удивительный мир видеоигр, где история гейминга оживает на глазах через визуальные элементы на стенах и полу. Каждый гость становится не просто наблюдателем, а главным героем игры. Экспозиция состоит из пяти тематических залов, каждый из которых раскрывает важные стадии развития компьютерной графики и гейм-дизайна. Шоу наполнено игровыми мемами и скрытыми пасхалками, которые будут интересны как опытным геймерам, так и тем, кто только начинает знакомство с игровой культурой. В главном проекционном зале «Мир» демонстрируются интерактивные игры и опыты, а также динамическая система постоянно меняющихся анимированных фонов — художественные интерпретации культовых визуальных образов разных эпох гейминга. Стены выстраивают хронологию развития видеоигр: от пикселей и ранних сетевых проектов к насыщенным трёхмерным вселенным наших дней. Между основными сценами предусмотрены технологические вставки, раскрывающие секреты производства, — зритель видит, как отдельные элементы компьютерной графики наслаиваются друг на друга, формируя финальное изображение. Шоу включает динамические игры, которые создают захватывающий развлекательный опыт с акцентом на интерактивность и визуальные эффекты. Тебе предстоит проявить смекалку, открывая сложные замки, взаимодействуя с персонажами и запуская космический корабль к далёким звёздам. В рамках шоу представлены четыре интерактивные игры: • «Краски» — многопользовательская игра, в которой нужно перехитрить персонажей и облить их краской; • «Вселенная Эшера» («Esher’s Universe») — раннер от первого лица, действие которого разворачивается внутри портативной консоли в эстетике Y2K; • «Двери» — головоломка, где необходимо сообща распутывать клубки виртуальных кабелей, чтобы открыть дверь с семью замками; • «Гоночное пространство» — текстовый квест, в котором тебе предстоит отправить космический корабль в космос и трансформировать его в робота.