Экспозиция знакомит с творческим методом мастера через живопись и графику из российских музеев и частных коллекций, раскрывая его концепцию картины, цвета, пространства и роли зрителя. Особое место отведено связи вербального и визуального, поэзии Всеволода Некрасова, а также детской книжной иллюстрации, созданной в соавторстве с Олегом Васильевым. Режим работы: вт, ср, вс — 11:00—20:00 чт, пт, сб — 11:00?21:00 пн — выходной