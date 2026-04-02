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Эрик Булатов. Избранные страницы

РОСИЗО, Петроверигский переулок, 4с1

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400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Экспозиция знакомит с творческим методом мастера через живопись и графику из российских музеев и частных коллекций, раскрывая его концепцию картины, цвета, пространства и роли зрителя. Особое место отведено связи вербального и визуального, поэзии Всеволода Некрасова, а также детской книжной иллюстрации, созданной в соавторстве с Олегом Васильевым. Режим работы: вт, ср, вс — 11:00—20:00 чт, пт, сб — 11:00?21:00 пн — выходной

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