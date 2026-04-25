Персональная выставка Татьяны Вафиной. На выставке представлены серии «Аскезы», «Слои искренности», «Грани Груни» и «Сохрани», объединённые метафорой прозрачного пластика как границ личности. Художественный язык строится на контрасте света и тени, а пластик с неоном вводят тему технологической среды. В «Аскезах» объекты желания запечатаны в пакеты как символ контроля и отказа. «Слои искренности» через пластиковые перчатки говорят о защитных границах и многослойности самопрезентации. «Грани Груни» — нарратив о героине, исследующей подсознание через образ дождевика. «Сохрани» превращает бытовые предметы в зип-пакетах в контейнеры памяти. Серии вместе создают высказывание о человеке в эпоху перемен: баланс уязвимости и защиты, контроля и искренности. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00