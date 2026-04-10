В современном мире границы между реальностью и цифровой средой стираются. Выставка «Перейти на следующий уровень» исследует нарративы компьютерных игр в контексте жизни. Керамика Веры Латышевой анализирует механизмы симуляции: контроль над хаосом, конструирование связей и личных миров. Выбор персонажа — отправная точка экспозиции. Далее следуют скульптурные симуляции общественных пространств, где технологии меняют коммуникацию. Отдельная тема — архивация воспоминаний: становится ли цифровые артефакты заменой живым чувствам? Керамика подчёркивает хрупкость времени и памяти. Сквозной образ — яблоки как символ духовных поисков, связанные с садом — местом уединения и замедления. Переход на следующий уровень жизненного пути — это не только большие шаги, но и незначительные события. Вход свободный. Часы работы: Ср-пт 12:00–20:00 Сб-вс 12:00–19:00 Пн-вт – выходные