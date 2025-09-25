Фантазийное диджитал путешествие с поверхности воды в самую глубокую точку океана. Уникальное цифровое иммерсивное путешествие, которое перевернёт твоё представление о морской жизни. Интерактивный мультимедиа зал «Мир», зеркальная инсталляция «АУРА», 3D купол «СФЕРА», кладовая «СМЫСЛЫ» и цифровой тоннель «ПОРТАЛ» - позволят тебе испытать новые ощущения и невероятные эмоции от увиденного. Океан — величественный, таинственный мир, полный удивительных существ и невероятных пейзажей. Ты сможешь «плыть» вместе с косяком рыб мимо ярких коралловых рифов. А как насчет ярких и необычных люминесцентных медуз? Они вовлекут тебя в свой причудливый хоровод, будут светиться всеми цветами радуги, создавая впечатляющую симфонию света в нашем цифровом океане.