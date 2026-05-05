Люди живут в эпоху, когда алгоритмы упрощают человеческую природу. В ответ люди ищут то, что не поддаётся оптимизации: духовную свободу, антиномичную для механизма, но подлинную для живой души. Выставочный проект «Несводимость» вдохновлён философией Павла Флоренского о символической природе реальности: видимое выражает невидимое, форма связана с глубиной. Личность не сводима к внешним проявлениям — её ценность в способности удерживать противоречия и быть неоднозначной. Проект — размышление о том, что остаётся за пределами вычислимого. Участники: студия Stain, Мисак Самокатьян, Алексей Руденко, Надя Хухи, Анастасия Короткова, Арина Попова, студия Заря. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00