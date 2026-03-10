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Искусство будущего

МАММ, улица Остоженка, 16

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 700₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

На биеннале «Искусство будущего» будут представлены проекты, при создании которых использовались новейшие технологии: нейросети, робототехника, 3D-анимация, 3D-печать и другие. Будут и произведения, рефлексирующие изменения, которые технологии привнесли в жизнь каждого человека и общества за последние годы. Большинство проектов создано специально для выставки и будет показано впервые. В экспозицию войдут работы звёзд мирового искусства Михаль Ровнер и Stanza, произведения классиков российского современного искусства — Аристарха Чернышева, Павла Пепперштейна, Паруйра Давтяна, Владимира Грига, — а также молодых авторов. Режим работы: ВТ–ВС 12:00–21:00 ПН — выходной

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Комментарии

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Настасия
03 мая, 03:19

Любопытно 🤔

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