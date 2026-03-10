На биеннале «Искусство будущего» будут представлены проекты, при создании которых использовались новейшие технологии: нейросети, робототехника, 3D-анимация, 3D-печать и другие. Будут и произведения, рефлексирующие изменения, которые технологии привнесли в жизнь каждого человека и общества за последние годы. Большинство проектов создано специально для выставки и будет показано впервые. В экспозицию войдут работы звёзд мирового искусства Михаль Ровнер и Stanza, произведения классиков российского современного искусства — Аристарха Чернышева, Павла Пепперштейна, Паруйра Давтяна, Владимира Грига, — а также молодых авторов. Режим работы: ВТ–ВС 12:00–21:00 ПН — выходной