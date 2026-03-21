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Книга художницы. Татуировка пустотой

улица Крымский Вал, 9 с32

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Завершение:

600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Проект «Книга художницы. Татуировка пустотой» исследует различные формы бытования книги — от слов-изображений на странице до виртуальной реальности — фокусируясь на литературных и визуальных экспериментах художниц и поэтесс со второй половины ХХ века. В 1992 году поэтесса и художница Ры Никонова (Анна Таршиш) пишет: «Книга есть все». Этот радикальный постулат отражает тотальность жанра, который из плоскости выходит в объем, а затем — в смежные пространства, становясь холстом, кубом, тканью, зеркалом или виртуальной плоскостью. Жанр «книги художника», сформировавшийся в том числе благодаря издательским опытам Амбруаза Воллара, на протяжении ХХ века постоянно ускользал от единственного определения. Экспозиция объединяет работы разных авторов: графику и книги Ры Никоновой, объекты Риммы Герловиной, живопись Ани Жёлудь и Светланы Копыстянской, визуальную поэзию Анны Альчук, Елизаветы Мнацакановой, Нины Искренко, книги-объекты Веры Митурич-Хлебниковой, Ульяны Мор, Анастасии Альбокриновой, Дарьи Фоменко, текстиль Ольги Кваши и Кристины Пашковой, а также сетевой фильм Оли Лялиной. Разделенные временем и эстетикой, эти произведения сближаются в диалоге друг с другом. Маршрут выставки построен как эссе: он избегает академичности, прокладывая узоры сопоставлений и отказываясь от жесткой фиксации жанра. «Татуировка пустотой» демонстрирует одну из возможных «дешифровок» медиума — поэтическую. Движение начинается с визуальной поэзии на плоскости, переходит к объемным книгам-объектам, выходит в пространство и возвращается к виртуальности. Важна и гендерная проблематика: общепринятый термин «книга художника» маскулинен, тогда как проект настаивает на феминитиве, напоминая о вкладе «амазонок авангарда». Режим работы: Ежедневно, 11:00–22:00

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