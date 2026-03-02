Исследование роли холода в науке, культуре и устройстве Вселенной. Выставка «Формулы вечности» исследует феномен холода в архитектуре, изобразительном искусстве и астрофизике. От ледяного трона до лазерных вспышек, от полотен Рембрандта и Рериха до обработки космических данных — проект показывает, как холод стал универсальной фигурой человеческой мысли. Экспозиция состоит из трех частей. Первая рассказывает об истории промышленного холодильника, построенного в Москве по проекту Ивана Жолтовского. Вторая — «Зимний путь» — посвящена образу севера и зимы в классической живописи XVII–XX веков. Третья часть, «Реликтовое излучение», объясняет, как почти незаметное явление помогает понять происхождение галактик и звезд. Проект объединит научные изыскания, работы современных мультимедийных художников и шедевры Яна Брейгеля Старшего, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Рокуэлла Кента и других мастеров. Режим работы: пн–вс, 11:00–22:00