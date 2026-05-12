Фонд Ruarts представляет выставку «5 углов», исследующую уличное искусство через призму пяти частных коллекций. В экспозиции — более 150 работ 63 авторов из собраний Марианны Сардаровой, Катрин Борисов, Эльчина Али-заде, Сабины Чагиной и Дмитрия Аске. Кураторский проект Катрин Борисов демонстрирует, как личный выбор коллекционеров формирует историю и рынок уличной волны. Каждое собрание отражает уникальный взгляд: от архивации ключевых имен (Сардарова) до чувственных и абстрактных форм (Борисов). Али-заде делает искусство доступным через тиражи, Чагина ценит текстовые высказывания и поэзию, а коллекция художника Аске становится диалогом с коллегами по цеху. Среди ключевых работ — объекты Дмитрия Аске, полотна Алексея Луки (представленного во всех пяти коллекциях), работы Владимира Абиха, Паши 183, Кирилла Кто и Марата Морика. Выставка подчеркивает роль коллекционера как архивариуса и мецената, превращающего уличное искусство в культурное наследие. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00