ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Феномены

Московский музей современного искусства (ММОМА)
Петровка 25

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В Московском музее современного искусства открывается выставка «Феномены» — о возвращении классической живописи, которая чувствует нерв современности. Не отрицая традицию, она откликается на вызовы эпохи ИИ и цифрового потока, становясь инструментом искреннего высказывания. В проекте участвуют 11 московских живописцев 2020-х — выпускников Суриковского и Строгановского институтов 2000-х. Это признанные звезды, каждый со своим стилем. Они трансформируют академический метод от гиперреализма до абстракции, избегая цинизма. У каждого художника — персональный зал с живописью и графикой, порой дополненный скульптурами. Герои картин выходят в физическое пространство. Выставка погружает в миры на стыке реального и воображаемого, где переплетаются личное и историческое. В центре — человек и его рефлексия. Живопись как «хонтологическая» самотерапия, попытка собрать осколки бытия и сохранить человеческое для будущего. Часы работы: вт-вск, с 12:00 до 21:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста