В Московском музее современного искусства открывается выставка «Феномены» — о возвращении классической живописи, которая чувствует нерв современности. Не отрицая традицию, она откликается на вызовы эпохи ИИ и цифрового потока, становясь инструментом искреннего высказывания. В проекте участвуют 11 московских живописцев 2020-х — выпускников Суриковского и Строгановского институтов 2000-х. Это признанные звезды, каждый со своим стилем. Они трансформируют академический метод от гиперреализма до абстракции, избегая цинизма. У каждого художника — персональный зал с живописью и графикой, порой дополненный скульптурами. Герои картин выходят в физическое пространство. Выставка погружает в миры на стыке реального и воображаемого, где переплетаются личное и историческое. В центре — человек и его рефлексия. Живопись как «хонтологическая» самотерапия, попытка собрать осколки бытия и сохранить человеческое для будущего. Часы работы: вт-вск, с 12:00 до 21:00.