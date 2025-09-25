Мультимедийная выставка «ART+: где искусство встречается с ИИ» Разработана в сотрудничестве с международной студией SILA SVETA. Путешествие по ключевым художественным стилям, где нейросети не просто переосмысливают искусство, а погружают зрителя в контекст каждой эпохи через единую атмосферу. В шоу демонстрируются выдающиеся произведения искусства различных исторических эпох, включая Готику, Эпоху Возрождения, Барокко, Рококо, Модерн и Авангард. Шоу представлено в пяти залах, каждый из которых демонстрирует определенный этап взаимодействия с искусством. Первый зал с 360-градусной проекцией «Мир» посвящён переосмыслению прошлого через нейросети, где цифровые алгоритмы интерпретируют классические стили великих мастеров. Цифровая графика открывает новые горизонты в восприятии произведений искусства. Она позволяет детально изучить каждый мазок и нюанс работы, погружая нас в процесс создания картины. Зеркальный зал «Аура» — пространство, которое стирает границы проекции и соединяет классические и современные художественные направления. В этом зале художественная техника словно оживает, привлекая внимание зрителей. Зал с купольной проекцией «Сфера» — визуализирует будущее искусства в эпоху, когда технологии и искусство объединятся в единое целое. Здесь зрители могут наблюдать за технологическим процессом в искусстве, который открывает новые грани и измерения. В кладовой «Смыслы» можно увидеть, как работает нейросеть и самому оказаться внутри алгоритма создания искусства будущего. Этот процесс демонстрирует, как человек и машина взаимодействуют. LED-тоннель «Портал» олицетворяет символическую границу между настоящим и будущим, где на основе исторического наследия разворачивается многогранный поток потенциальных перспектив. Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных