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Орбиты хрупких тел

ул. Петровка, 20/1, подъезд №2 (вход со стороны переулка Петровские Линии), этаж 4

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставочный проект, посвящённый космосу как метафоре бесконечности и преодоления. Задача нового проекта — представить историю отечественного стеклоделия со второй половины ХХ века до наших дней, уделив внимание экспериментальным практикам. В центре экспозиции — уникальные произведения, создававшиеся в лабораториях крупнейших стекольных заводов СССР, из которых сегодня сохранились только три: Дятьковский, Никольский и Гусевской. Эти работы демонстрируют высочайший художественный уровень и свидетельствуют о том, что развитие стекла в России происходило скорее вопреки обстоятельствам. В проекте примут участие признанные мастера и молодые художники: Игорь Томский, Александр Грызунов, Анастасия Елимеева, Лев Ефимов, Александра Ярмольник, студия Fresh.Glass, а также выдающиеся мастера Гусевского завода — Адольф Курилов, Владимир Касаткин, Вячеслав Зайцев. Отдельное место займут эксклюзивные работы Веры Мухиной, созданные в экспериментальном цехе Ленинградской зеркальной фабрики. Выставка выстраивает диалог между историческим наследием и современными практиками, заводской школой и авторским высказыванием. Тема космоса становится символом стремления к выходу за границы возможного. В продолжение фестиваля галерея сопроводит проект публичной программой с экскурсиями и дискуссиями с участием художников и экспертов. Пресс-показ состоится 12 марта с 16:00 до 18:00 Кураторская экскурсия в 16:30 Куратор Марина Добровинская Режим работы: ПН-СБ 12:00 — 20:00

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