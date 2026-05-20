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Большая страна

Мультимедийное пространство «Большая Страна», Пятницкая улица, 76

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3950₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Свидание, где вы оба точно не залипнете в телефон, потому что будет очень красиво. На выставке «Большая страна» — световые инсталляции, проекции, авторская музыка и даже ароматы регионов. И да, соль и лаву можно трогать. 8 залов, персональный гид и куча фотозон, где выйдите красивыми даже без фильтров. Идеально, чтобы влюбиться заново. Также тебя ждёт: • Горячие напитки для двоих (чай или кофе) • Подарок на память • Персональный стикерпак по вашим фото с выставки — их подготовят и передадут тебе после посещения

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