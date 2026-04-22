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Кибер-Эдип

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Олега Доу. «Кибер-Эдип» посвящена теме телесности как материала, подчинённого цифровой и скульптурной переработке. Художник исследует утрату идентичности в цифровую эпоху: его работы балансируют между фотографией и симуляцией, изображая тело без возраста, времени и биографии. Это созвучно дискуссиям о постчеловеке как поверхности для проекций — культурных, технологических, бессознательных. В «Кибер-Эдипе» Доу обращается к рождению, любви, желанию и смерти, переосмысляя миф об Эдипе через психоанализ. Эдип здесь — не герой, а структура опыта: напряжение между влечением и запретом. Визуальный язык соединяет классическую эстетику с технологиями: цифровые образы и силиконовые скульптуры создают гибридные тела на грани органического и искусственного. Выставка показывает, как древние структуры желания и страха сохраняются в эпоху технологий. Тело у Доу — медиум культурной памяти, где миф обретает кибернетическую форму. Его стиль отличает стерильная точность: персонажи лишены индивидуальности, их кожа подобна фарфору, а эмоции едва уловимы, что создаёт эффект отчуждения между живым и сконструированным. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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