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Переход

улица Крымский Вал, 9 с32

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Завершение:

600₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Музей «Гараж» представляет в атриуме инсталляцию Татьяны Назаренко «Переход» (1996) с образами обитателей московских улиц середины 1990-х. Выполненные в натуралистичной манере и в рост человека фанерные фигуры впервые показали в ЦДХ. Герои — продавцы, музыканты, нищие, беженцы — стали жертвами постперестроечных обстоятельств: закрытия предприятий, отмены прописки и военных конфликтов. К моменту создания работы Назаренко уже была известным автором, сочетавшим традиционную технику с актуальными стратегиями. «Переход» стал для нее поворотом к трехмерному пространству. Идея возникла случайно: художницу вдохновила фанера от транспортировочных ящиков. Подчеркивая документальность образов, Назаренко придала повседневности монументальность. Ее «Переход» — это одновременно слепок эпохи и метафора времени перемен. Режим работы: Ежедневно, 11:00–22:00

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