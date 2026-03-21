Музей «Гараж» представляет в атриуме инсталляцию Татьяны Назаренко «Переход» (1996) с образами обитателей московских улиц середины 1990-х. Выполненные в натуралистичной манере и в рост человека фанерные фигуры впервые показали в ЦДХ. Герои — продавцы, музыканты, нищие, беженцы — стали жертвами постперестроечных обстоятельств: закрытия предприятий, отмены прописки и военных конфликтов. К моменту создания работы Назаренко уже была известным автором, сочетавшим традиционную технику с актуальными стратегиями. «Переход» стал для нее поворотом к трехмерному пространству. Идея возникла случайно: художницу вдохновила фанера от транспортировочных ящиков. Подчеркивая документальность образов, Назаренко придала повседневности монументальность. Ее «Переход» — это одновременно слепок эпохи и метафора времени перемен. Режим работы: Ежедневно, 11:00–22:00