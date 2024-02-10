Рассказываем, чем порадовать любимого в этот праздник

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День святого Валентина действительно отличный повод, чтобы порадовать любимого человека и показать свои чувства. Поговорим о том, как сделать интересный презент своему избраннику. Лайтбокс, пицца в форме сердца, уютный коллаж и другие идеи подарков мужчине в этот сердечно-красный день.

Что подарить любимому парню на 14 февраля

Подарки для комфорта

Элемент одежды. Это может быть футболка, толстовка, худи с принтом из его любимого фильма, сериала, мультфильма, книг или игр. Сейчас есть множество компаний, которые предоставляют услуги печати любых изображений на одежде с хорошим качеством. Достаточно выбрать подходящий арт, модель и размер. Такой замороченный подарок на День всех влюбленных точно понравится и запомнится любому парню. Надевая его, он будет вспоминать о тебе.

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Набор носков. Даже такой заезженный подарок мужчине, как пара носков, может стать хорошим подарком, которым не стыдно порадовать любимого. Только не стоит выбирать скучные обычные носки, найди что-то по-настоящему креативное и яркое с авторскими принтами или любимыми персонажами.

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Шапка или шарф. Если свяжешь сама, это +100500 к ценности подарка для мужчины. Но даже если вязание – это не твое, можно найти по-настоящему крутой аксессуар в магазине. Ведь зимой подобные душевные, но практичные подарки как никогда актуальны и только подчеркнут твою заботливость о любимом парне.

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Парные вещи тоже отличная идея романтического подарка любимому мужчине и тебе самой. Футболки, свитшоты, худи с одинаковым принтом и/или надписями бейсболки в едином стиле, стильные одинаковые кроссовки и многое другое. Такие подарки подчеркнут, насколько вы подходите друг другу и создадут ощущение близости.

Портативная колонка. Хорошая колонка станет хорошим подарком для любимого мужчины, если он не представляет своей жизни и работы без музыки на фоне. Очень важно обращать внимание на качество звука, технические характеристики колонок при покупке. Но лучше, конечно, послушать акустику перед покупкой.

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Необычный коврик для мышки. Прикольный коврик для мыши – приятная мелочь, которая поможет твоему молодому человеку скрасить его трудовые будни или сделать комфортными вечерники «покатушки» в Доте.

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Наушники. Качественные наушники станут отличным универсальным подарком для мужчины на любой праздник. На сегодняшний день лучшим вариантом станут беспроводные bluetooth-наушники. Они удобны в использовании, не требуют проводов. Качество звучания современных моделей на высоте и есть из чего выбрать в разном ценовом сегменте. Подари любимому качественный девайс, чтобы он мог слушать твои голосовые на пять минут с хорошим звуком.

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«Умные» кружки. Создай дополнительный комфорт и подари любимому мужчине качественную термокружку, кружку с подогревом или с автоматическим перемешиванием. Личная кружка для кофе/чая - это важный атрибут для многих людей, особенно тех, кто находится вне дома.

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Повербанк. Портативная «зарядка» сегодня вещь необходимая и полезная. Хороший повербанк пригодится в первую очередь тем, у кого много гаджетов, а также людям с мобильным образом жизни, которые не сидят рядом с розеткой целый день. Современные мобильные аккумуляторы отличаются разнообразием дизайнов и ценовым сегментом.

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Чехол для мобильного телефона (наушников, планшета, ноутбука и т.д). Подарок на 14 февраля из разряда «мелочь, а приятно» сможет порадовать любимого человека без удара по твоему кошельку. Главное, проверь качество исполнения – материал, надежность крепления и не прогадай с дизайном. Сегодня на рынке полно самых разных чехлов: eco friendly из биоразлагаемых переработанных полимеров, противоударные, деревянные и не только. Кстати из кейса для телефона и наушников можно собрать подарочный комплект.

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Ланчбокс. Коробочка еды может стать полезным практичным подарком для современного человека. Особенно для тех, кто ведет активный образ жизни или часто проводит время вне дома и офиса, когда нет возможность перекусить или очень нравится домашняя еда.

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Хобби и приятные мелочи

Книга любимого автора. Книга - универсальный подарок для мужчины, особенно если ты знаешь, каких авторов любит твой парень, какие жанры предпочитает и что читал в последнее время. Не забудь завернуть ценное содержание твоего подарка в красивую упаковку.

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Лайтбокс или фотобокс. Станет хорошим подарком для мужчины, если его хобби перекликается с фотографией или другим творчество, например, гончарное дело, рисование, скульптура и так далее. Когда хочется не только запечатлеть свое творчество на камеру, но и сделать это качественно, эта малютка заменит целую фотостудию для предметной микросъемки.

Купить лайтбокс для твоего творческого МЧ

Конструктор («лего», деревянный, 3D). Конструктор может стать отличным подарком практически для любого взрослого мужчины. Особенную радость вызовут конструкторы по мотивам любимых сериалов, фильмов, мультфильмов, игр.

Разве неприятно хотя бы на пару вечеров вырваться из серых рутинных будней взрослого человека и вернуться в детства, пособирав модельку самолета?

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Настолка, которую он давно хотел. Разнообразие тематик и жанров настольных игр сегодня действительно впечатляет. Можно подобрать вариант под любой вкус и предпочтения типа приключенческой «Манчкин», экономической «Монополии», фентезийной «Подземелья и драконы» и многое другое.

Настольная игра станет замечательным поводом устроить особый вечер вдвоем, посостязаться и узнать о себе что-то новое.

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Можно подойти к этой идее подарка на 14 февраля с другой стороны и приобрести настольную игру на сближении специально для этого особенного вечера. Вы можете откровенно пообщаться в неформальной обстановке и сблизиться еще больше.

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Коллекционная фигурка. Мини-версии героев любимых лоров отлично подходят в качестве подарка, ведь каждому из нас нравится хотя бы один сериал, фильм, игра или книга.

Особенно если твой парень, давно хочет начать собирать коллекцию, и именно твой подарок положит начало этому хобби и вызовет много положительных эмоций.

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Набор для 3D слепка. Трогательный и романтический подарок для пары влюбленных. Это отличная возможность выразить свои чувства в совместном творчестве и увековечить их на долгие годы в виде сцепленных рук или сердечка из двух ладоней.

Сам процесс создания слепка сблизит вас как маленькую команду, работа станет креативным опытом, во время которого вы можете проявить заботу и помочь друг другу.

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Коллаж из фотографий. Собери ваши самые светлые воспоминания в яркий коллаж. Даже если вы вместе совсем недавно, у вас наверняка появилось хотя бы несколько совместных фотографий, которые можно оформить в виде душевного и совсем не затратного подарка, сделанного своими руками.

Можно собрать фотографии в хронологическом порядке, выстроив историю развития ваших отношений или выбрать самые запоминающиеся моменты. Оформи своей подарок в виде картины или панно, укрась самыми разными элементами: старыми билетами в кино или аквапарк, валентинками и открытками, распечатками первых переписок и другими памятными мелочами.

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Кринж-подарки

Каждый из нас хоть раз получал подарки из разряда «просто, чтобы было». Не воспринимай эту мини подборку, как руководство к действию и, конечно же, не покупай такой хлам своему любимому парню… Или может разве что разок? :)

Туалетный мини-гольф. Забавная вещь, позволяющая привнести дух спортивного соперничества прямо в вашу ванную. Отличный способ заставить твоего МЧ сидеть в туалете часами в одиночку или вместе со всеми его друзьями.

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Плед в стиле советского ковра. Привнеси в вашу совместную жизнь немного нафталина и духа винтажной старины. Завернувшись в ковер, отрывайте «Кавер» и планируйте свое свидание (можно сходить в бар «На ковер»). Мы ни на что не намекаем…

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Жующая копилка. Идеальный питомец, которого можно кормить пятаками и лишь изредка стирать с него пыль. Съест все ваши сбережения на совместный отпуск. Пусть жует, главное, что не твой подарочный бюджет на 14 февраля.

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Гигантская чашка с гигантским блюдцем. Подарок для настоящего трудоголика или большого любителя чая/кофе. Подари любимому чашечку под его каждодневный утренний кофе. Он оценит твою большую заботу, а по вечерам можете купаться в этой чашке при свечах.

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Сертификат в подарок

Покупка сертификата в качестве подарка экономит время на выбор конкретного презент и не оставим сомнений, ведь мужчины часто трудно чем-то удивить.

Подарочная карта в любимый магазин, спортзал или мастер-класс порадует твоего любимого. Мужчина сам выберет нужный или понравившийся ему товар, вместо того, чтобы получить очередную ненужную вещь. Вот несколько идей, что подарить мужчине:

Сертификат на красоту (поход в барбершоп, тату-студию и т.д.)

Сертификат на хобби (творчество, электроника, спорт, книги и т.д.)

Сертификат на впечатления (квесты, мастер-классы и т.д.)

Этот список можно продолжать долго. Присмотрись к интересам своего парня, прислушайся к тому, что он хотел бы попробовать, и тогда подарок оставит только приятные впечатления.

Вкусные подарки

Праздничная еда в тему праздника – это всегда + 100 к атмосфере. Подари любимому человеку вкусный романтический ужин. Это будет лучшим подарком, сделанным своими руками.

Можно заказать большую пиццу в виде сердца, а еще лучше приготовить самой. Ведь подарки, сделанные своими руками, согласно давнему убеждению, лучшие. После сытного ужина порадуй своего любимого десертом – любимым тортом, капкейками, пряниками/печеньями или конфетами. Все это можно оформить в тематике праздника.

Впечатления в подарок

Если не знаешь, куда вывести своего парня на свидание, у нас здесь есть парочка мыслей. Смотри, куда пойти с парнем в этот романтичный праздник. Будем считать, что покупка билетов тоже считается за подарок, сделанный своими руками.

Выставки. Любовь к красоте и искусству также прекрасна, как любовь друг к другу. Отправляйтесь в путешествие по миру современного искусства, крепко держась за руки.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Спектакли. Интересная постановка – отличная затравка для успешного свидания. Ведь после театра обязательно захочется поделиться эмоциями и впечатлениями со своей половинкой.

В Москве

В Санкт-Петербурге

Еда со смыслом. Отличная идея для подарка на День Святого Валентина, ведь общее занятие здорово сближает. Создавайте вместе общие воспоминания во вкусной оболочке нашей гастрономической подборки.

В Москве

В Санкт-Петербурге

Концерты и вечеринки. В такой день хочется кричать и петь о своих чувствах, когда эмоции накатывают волной. Незабываемый вечер на танцполе или в томном свете концертного зала станет отличным подарком на 14 февраля.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Стендап. Хороший стендап конец – это отличная идея подарка для мужчины не только на 14 февраля, но и любой другой праздник. Юмор нужен всем и всегда, ровно, как и возможность расслабиться и посмеяться, над собой, в том числе.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Теперь ты знаешь, что подарить парню на 14 февраля. Узнать больше о самом романтичном и сердечном дне в году, о его истоках и необычных традициях можно в нашей статье:

«День Святого Валентина: традиции и история»

У нас также вышла отдельная статья, в которой мы рассказываем, что-то подарить девушке на 14 февраля. Перешли своему парню, если там есть что-то подходящее для тебя:

Подарок на 14 февраля: 25 идей для подарка девушке

Еще большей идей, куда сводить свою вторую половинку 14 февраля и в любой другой день ищи в нашей афише.

Наткнулась на эту статью случайно и и День всех влюбленных вообще не твой праздник? Тогда милости просим в нашу самую не милую подборку «Антивалентин». Там мы собрали самое трешовые и анти-романтичное, а также события для одиноких людей, которые хотят оказаться в компании.

Счастливого Дня Святого Валентина!