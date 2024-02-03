День Святого Валентина – праздник любви, романтики, красного цвета и сердечек в самых разных вариациях и исполнениях. Ты узнаешь о самой роскошной валентинке в истории, кто в этот день дарит валентинки своим питомца, в какой стране в этот день жгут костры во имя сына Одина, где играют нудистскую свадьбу и многое другое.

История Дня Святого Валентина

С чего все началось?

По традиционной версии праздник зародился еще в Древнем Риме во времена правления императора Клавдия II примерно в 269 году.

Правитель запретил молодым мужчинам жениться, чтобы жены не мешали им воевать, но люди продолжали заключать тайные браки при поддержке христианского священника Валентина. Однако, когда император узнал о лазейке в своем приказе, Валентина заключили под стражу, а позже казнили. Последним желанием священника было письмо для любимой девушки, которое он написал незадолго до своей кончины. Есть предположение, что его избранница так и хранила ему верность до конца своих дней. Только через два столетия церковь канонизировала Валентина, а уже в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина.

В Древнем Риме 14 февраля праздновали богиню брака и материнства Юнону. Есть предание, что в этот день девушки писали любовные письма и опускали их в урну. Юноши наугад вытаскивали по одному письму и начинали ухаживать за девушкой, которая его написала. Согласно этой версии, именно этот обычай послужил прообразом современного праздника всех влюбленных.

Второе название для Дня Святого Валентина давно кануло в лету. Речь идет о «Птичьей свадьбе». В старину считалось, что в этот период птицы начинают вить гнезда и готовиться к размножению. Таким образом, День Святого Валентина ассоциировался с брачным периодом в жизни пернатых, отсюда и получил второе забытое (а, жаль) имя.

Традиции празднования 14 февраля

Несмотря на печальную, хоть и романтичную историю, День Святого Валентина до сих пор является одним из самых душевных и широко известных во всем мире праздников. Смотри, как отмечают этот сердечно-красный день в самых разных странах и мотай на ус необычные идеи (но не все!).

До нашей страны праздник добрался только в 1990-х, но уже давно обрел огромную популярность. В России принято дарить своим любимым самые разные подарки в форме сердца – бумажные валентинки, конфеты, шарики и прочие приятные мелочи, которыми можно порадовать вторую половинку.

В самой романтичной стране мира – Франции – в День Святого Валентина также, как и в большинстве стран, влюбленные обмениваются милыми подарками. Но раньше этот праздник был куда более суровым. Незамужние люди организовывали лотерею любви. Девушки собирались на улицах и кричали имена своих любовных интересов. Если потенциальные избранники не отвечали взаимностью, отвергнутые девицы разводили костры, сжигали их портреты и проклинали. По понятным причинам, эту «огонь»-традицию запретили.

Французы вообще нетривиальные ребята. Традиционным подарком для второй половинки у них считается «помм деамур» («яблоко любви»), в простонародье помидор. Обязательно, красный и спелый. Такая ассоциация возникла из-за схожести помидора по форме и цвету с сердцем – традиционным символом любви.

Если ты смотришь аниме или просто хоть немного разбираешься в традициях Японии, то знаешь, что в стране Восходящего солнца именно девушки делают шоколад своими руками или покупают его в качестве подарка для своих возлюбленных или просто мужчин их окружения. В этом случае существует два типа шоколадного подарка.

Первый «обязательный шоколад» («giri-choco) – не несет в себе романтического подтекста и служит знаком внимания и уважения. Второй тип «шоколад с предпочтением» («hon-mei») предназначается для любимого человека. Кроме того, в Японии есть еще один праздник для влюбленных Белый день, который празднуют 14 марта. В этот день наоборот мужчины дарят подарки своим избранницам (белый шоколад и другие подобные сладкие изделия).

В Англии в этот день незамужняя девушка может погадать на суженого: первый, кого она увидит утром 14 февраля, станет ее Валентином. Кроме того, одним из традиционных подарков в Великобритании на такой случай считается яблоко – древний символ любви и красоты (но мы тоже считаем, что помидор круче!). Кроме того британцы дарят «сердечки» своим четвероногим друзьям. Подари валентинку своему «шерстяному» и не забудь праздничные вкусняшки!

В Уэльсе в лучших кельтских традициях избранники дарят друг другу ложки, которые они делают своими руками. Валлийцы верят, что с помощью такого подарка, возлюбленные открывают свои сердца друг для друга. Кстати, они же считают, что ребенок, рожденный в День святого Валентина, будет любвеобильным человеком и отличным любовником.

В Исландии жгут костры во имя сына Одина (нет, не Тора) – Вали. Кроме того, чтобы разжечь в груди своего любовного интереса пламя любви, парни и девушки надевают на шею бусы из угольков и мелких камней. Потри камешками друг о друга и успевай ловить первые искры любви.

На Ямайке в День Святого Валентина принято устраивать нудистские свадьбы. Новобрачные обнажают свои чувства (и не только), обмениваются кольцами и заявляют о своей любви. Ни стыда, ни совести, ни приглашения на свадьбу!

В Болгарии День Святого Валентина совпадает с праздником виноградарей. Так что в этот день у счастливчиков болгар есть двойной повод побаловать себе бокалом хорошего вина.

День Святого Валентина: 10 интересных фактов

Первая в мире валентинка хранится в Британском музее. Ее адресант герцог Орлеанский Чарльз написал ее для своей жены, пока сидел в заключении в Лондонском Тауэре еще в 1415 году.

Греческий предприниматель Аристотель Онассис подарил самую дорогую валентинку в истории певице Марии Каллас. Ее стоимость составляла $ 300 000 (по ценам прошлого столетия) в 1960 году. «Безделушка» была изготовлена из золота, инкрустирована бриллиантами, алмазами, изумрудами и другими драгоценными камнями. В качестве подарочной бумаги Онассис использовал норковую шубу. А тебе слабо?

Мировой рекорд по количеству участников массового поцелуя 14 февраля зарегистрировали в Мехико в 2010 году. В моменте поцеловались почти 40 тысяч участников.

В 1797 году в Англии придумали «Руководство для молодого человека по написанию валентинок». Это издание было призвано помочь мужчинам, которые испытывают трудности с написанием любовных посланий к 14 февраля. По сути это был сборник готовых образцов стихотворных валентинок и советов по их созданию. Это один из первых исторических примеров коммерциализации и упрощения праздника всех влюбленных. Настольная книга каждого мамкиного пикапера туманного альбиона!

14 февраля 2001 года состоялась самая массовая подводная свадьба, зарегистрированная в Книге рекордов Гинесса. Праздник проходил у острова Крадан в Таиланде. В нем приняли участие 34 пары из 22 стран мира. Обмен клятвами проходил под водой на глубине 10 метров.

В начале 19 века врачи рекомендовали есть шоколад, чтобы облегчить любовную тоску. Это свидетельствует о ранней ассоциативной связи шоколада с романтическими переживаниями. В конце 19 века британский предприниматель Ричард Кэдбери выпустил первую в мире коробку шоколадных конфет. Я не обжора, я тоскую.

Одной из средневековых традиций была подпись любовного послания символом «Х» При этом адресанты писем целовали эту подпись в присутствии свидетелей в знак искренности своего решения. Такой романтический и загадочный обычай был обусловлен поголовной безграмотностью, когда все люди, не умевшие писать, подписывали документы «крестиком». Тем не менее поцелуй стал частью обряда вступления в брак, символизируя чувства и обещания супругов.

В английском языке есть выражение с древними любовными корнями – «wear one's heart on one's sleeve» («носить сердце на рукаве»). В Средние века в этот день девушки и юноши писали имена и вытаскивали их из кувшина, узнавая тем самым свою судьбу. Затем они буквально носили выпавшее имя на рукаве целую неделю, чтобы оно сбылось. Чем не идея для парных футболок?

В Германии святой Валентин, тот самый, о котором мы писали в самом начале, считается покровителем душевнобольных. В честь этого все психиатрические больницы страны 14 февраля украшаются багряными лентами. Что-то на анти-романтичном, прямо как в нашей подборке «Антивалентин».

Есть мнение, что стоит дарить валентинки красного и белого цвета. Первый символизирует страсть, а второй – чистую любовь. Не рекомендуется дарить валентинки желтого цвета, так как это цвет разлуки.

Ну вот, теперь ты знаешь, как появился День Святого Валентина и как его принято праздновать в разных странах. Если ты уже проникся атмосферой этого праздника, то отправляйся на поиски душевных и романтических событий в нашем приложении. Тем более, что у нас уже активно наполняется праздничная подборка.

Для одиноких одиночек и суровых брутальных анти-мимимишников у нас есть специальная подборка «Антивалентин». Там ты найдешь максимально не романтичные и помогающие справиться с одиночеством события. И не забывай про раздел «Знакомства», где тебя ждет много интересных личностей в поисках компании.

И пусть миром правит любовь!