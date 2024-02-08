Рассказываем, чем порадовать любимую в этот праздничный день

День святого Валентина действительно отличный повод, чтобы порадовать любимую девушку и показать свои чувства. Поговорим о том, что можно подарить своей избранницу в этот сердечный день календаря. Флорариум, гипсовый слепок, скетчбук и еще пара десятков самых разных идей на любой вкус и кошелек.

Что подарить девушке на 14 февраля

Парные подарки

Парные элементы одежды и аксессуары. Одежда – способ не только способ подчеркнуть свою индивидуальность, но и выражения своей любви, когда речь идет о подарке девушке на 14 февраля.

Сейчас парные атрибуты одежды, обувь и аксессуары – мировой тренд, который радует вариативностью и стабильностью. Худи, футболки, толстовки, шапки, кепки, рюкзаки – можно долго продолжать этот список. Если знаешь размер обуви своей возлюбленной, то можно порадовать ее парными кроссовками.

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Парная посуда. Также хороший повод подчеркнуть свою привязанность к своей избраннице. Тем более, что сейчас можно найти что-то поинтереснее сочетаний «Ты+Я» на термостаканах.

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Парные чехлы для телефона. Еще один пример по типу «мелочь, а приятно». Можно купить крутой чехол для ее телефона или порадовать и свой смартфон новым аксессуаром. Необязательно ограничиваться смартфоном, можно прикупить парные чехлы для ноутбуков, наушников и другой мобильной техники.

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Уютные подарки

Плед с рукавами. Очень уютная и практичная вещь – покрывало с рукавами. Это действительно удобно – можно завернуться в теплое мягкое покрывало, но при этом руки остаются свободными. Отличный подарок для домашнего комфорта и отдыха, который можно преподнести любимой!

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Есть такой же вариант сразу для двоих. Что может быть романтичнее, чем пить какао и смотреть кино под одним пледом, который еще не мешает обниматься?

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Игрушки и подушки антистресс. Купи подушку-мнушку той, кто устает на работе или учебе, чтобы выпустить пар и расслабиться. Наполнитель «антистрессов» – это не пух, перо или синтепон, а специальные пластиковые или пенополистирольные гранулы, шарики. Они создают приятное покалывание и массажный эффект при надавливании или сминании такой подушки.

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Дакимакура. Большая подушки во полный рот для обнимания обычно с изображениями аниме-персонажей. Оригинальная и милая идея – подарить подушку с собственным портретом любимой девушке на 14 февраля. Или все-таки по классике с изображением ее любимого персонажа. Пускай капрал Леви охраняет ее покой в твое отсутствие.

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Флорариум. Этот подарок девушке на 14 февраля не столько практичный, сколько эстетичный.

Флорариум - это закрытая стеклянная или прозрачная емкость для содержания комнатных растений. Используется для выращивания тропических или других влаголюбивых растений в домашних условиях. Внутри флорариума им создаются комфортные условия.

Джунгли в стеклянном шаре могут послужить отличной заменой избитым букетам и горшечным растениям. Это целая мини-оранжерея или террариум для комнатного выращивания.

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Проектор звездного неба. На улице минус двадцать градусов, и любоваться звездами получается только с подоконника у батареи, если эти звезды вообще видно. Не беда. Звездный проектор - это как маленькая вселенная для создания уюта и интимной обстановки дома. Устрой незабываемое свидание и подари любимой не просто одну звезду, а столько, сколько поместиться на потолке и стенах.

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Вкусные подарки

Шоколадные валентинки. Во-первых, это всегда приятно и вкусно. А во-вторых, шоколад стимулирует выработку «гормонов счастья» - эндорфинов и серотонина. А что еще нужно для хорошего праздничного вечера?

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Съедобный букет. Букет из конфет, фруктов или других сладостей – это оригинальный и вкусный подарок девушки на праздник. К тому же в такой букет можно добавить любимые лакомства и фрукты той, кому ты подаришь этот букет. Такая внимательность придаст подарку еще больше изюминки и личного трепетного отношения.

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Бомбочки с чаем или какое. Если конфетно-букетный период уже пройденный этап, то подари любимой набор шоколадных или чайных бомбочек. Опускаешь такую бомбочку в кружку с горячей водой и начинается магия! Бомбочка тает на глазах, превращаясь в полноценный напиток. Можно взять в комплекте с рукастым пледом из прошлого раздела :)

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P.S. Кстати бомбочки для ванной тоже подойдут в качестве подарка, особенно в красивых наборах.

Романтические подарки

Кинопроектор. Холодные зимние будни – самое время для романтических вечеров дома в теплой обстановке с любимым человеком. Домашний кинопроектор – это отличный способ сделать такие вечера по-настоящему волшебными и ламповыми. Уже, конечно, не январь, чтобы объявить марафон «Гарри Поттера», но как насчет уютного ромкома или любимого сериала прямо на стене твоей комнаты?

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Портрет по ее лучшей фотографии. Хороший портрет может стать по-настоящему универсальным и впечатляющим подарком девушке на 14 февраля. Изображение близкого человека, выполненное в подходящем стиле, сможет не только украсить пространство и покажет твое истинное отношение к твоей избраннице. Портрет поможет ей взглянуть на себя твоими глазами, так что тщательно подбирай стиль, экспозицию и мастера.

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Свечи и подсвечники. Устроиться ужин при свечах? Это всегда приветствуется Но свечи также могут быть независимым подарок девушке на День Святого Валентина. Особенно приятно дарить свечи вместе с красивыми подсвечниками – это создает особую романтическую атмосферу.

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Также хорошая идея – массажные свечи. Они не только станут достойным подарком сами по себе, но ты и сам можешь подарить любимой чудесный расслабляющий массаж при свечах после трудной недели! Такая забота и внимание будут очень ценны для любой девушки.

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Если твоя половинка любит соблюдение правил техники безопасности так же как и тебя, тогда подари любимой электрические свечи с эффектом настоящего пламени. Внутри «свечи» спрятан светодиод, который имитирует эффект дрожащего огонька совершенно безопасно.

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Нижнее белье. Новый комплект может стать отличным и достаточно личным подарком для девушки на 14 февраля. Главное при этом – правильно подобрать модель, чтобы она соответствовала размеру, вкусу и предпочтениям именно этой девушки. Но если ты сомневаешься в своей наблюдательности и глазомере, тогда в качестве подарка любимой можно приобрести сертификат в ее любимый магазин нижнего белья.

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Совместная фотосессия. Общие счастливые воспоминания – это всегда сближает. Фотосессия от профессионального фотографа передает атмосферу, эмоции, делая их если не вечными, то как минимум долговременными. Получается живая хроника самых значимых и радостных событий.

Общие счастливые воспоминания – это всегда сближает. Фотосессия от профессионального фотографа передает атмосферу, эмоции, делая их если не вечными, то как минимум долговременными. Получается живая хроника самых значимых и радостных событий.

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Набор для создания 3D-слепков. Слепок рук – это очень трогательный и душевный подарок не только для нее, но и для тебя. Увековечьте вашу любовь крепким рукопожатием или нежным едва ощутимым касанием.

Сам создания общего слепка рук – это тоже своего рода приятно проведенное время наедине друг с другом. Возможность проявить заботу и проникнуться трепетом к общим воспоминаниям и друг к другу.

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Игра на двоих. Такой подарок позволит вам обоим повеселиться, пооткровенничать, может даже покринжевать, но и стать ближе, узнать о своем партнере что-то новое. Вы научитесь заново ценить и понимать друг друга в легкой и веселой форме.

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Сертификаты

Везде и всегда самый беспроигрышный и простой подарок, который не теряет своей актуальности и ценности. Подари своей любимой подарочную карту туда, где она сама найдет то, что ей нужно. Вот несколько идей, куда можно купить сертификат:

Недорогие подарки

Носочки с принтом. Что может быть романтичнее заботы? Это чувство не купишь ни за какие деньги. Позаботься, чтобы твоя любимая всегда была в тепле, и подари классные носки.

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Книга любимого автора. Книга – это идеальный вариант недорогого, но очень приятного и полезного подарка для человека любого возраста и социального статуса. Книга всегда будет универсальным и актуальным знаком внимания, но если только твоя девушка вообще любит читать. Ты не только можешь порадовать ее подарком, но и своим вниманием, если знаешь, каких авторов она любит и какие жанры предпочитает.

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Скетчбук. Хороший скетчбук для любого художника покупка на вес золото. Если твоя вторая половинка любит рисовать или просто красиво оформлять свои мысли на бумаге, подари ей хороший носитель. Кто знает, может первая страница в нем будет о тебе ;)

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Сладости своими руками. Идея сделать печенье, капкейки, праздничный тортик – это всегда проявление заботы, внимания и стремления порадовать того, кто тебе дорог, его любимыми сладостями. Почему бы не подарить своей девушке на 14 февраля настоящий праздник живота и не порадовать ее любимыми вкусняшками? Кстати самодельный десерт может быть дополнением романтического завтрака/ужина или самостоятельным подарком.

Впечатления в подарок

Что может быть лучше, чем пережить яркий совместный опыт, который не только сблизит вас, но и даст заряд положительных эмоций. В нашем приложении ты найдешь много идей, как отметить День Святого Валентина.

Выставки. Сделай праздничное свидание произведением искусства и возьми любимую на крутую выставку.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Спектакли. Здесь говорят о чувствах, о переживаниях, и, конечно, о любви (к окружающим, к себе, к миру). Разбавь рутинные будни трогательным и ярким свиданием в тени театрального зала. Впечатлений много, а тем для обсуждения после еще больше.

В Москве

В Санкт-Петербурге

Еда со смыслом. Арт-студии и другие пространства держат руку на пульсе романтического настроения и предлагает отправиться в путешествие по миру совместного творчества.

В Москве

В Санкт-Петербурге

Концерты и вечеринки. Послушай о чужой любви, чтобы потом поговорить о своей. Мелодичные переливы музыки в самый романтичный день в году не оставят тебя и твою половинку равнодушными.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Стендап. Свидание, когда не нужно искать темы для разговора, хохмить и казаться ультра-харизматичным. Комики сделают все за тебя, нужно только слушать, потягивать коктейль и смеяться.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Теперь ты знаешь, что подарить девушке на 14 февраля. Узнать больше о самом романтичном и сердечном дне в году, о его истоках и необычных традициях можно в нашей статье:

«День Святого Валентина: традиции и история»

Еще большей идей, куда сводить свою вторую половинку 14 февраля и в любой другой день ищи в нашей афише.

Наткнулся на эту статью случайно и и День всех влюбленных вообще не твой праздник? Тогда милости просим в нашу самую не милую подборку «Антивалентин». Там мы собрали самое трешовое и анти-романтичное, а также события для одиноких людей, которые хотят оказаться в компании.

Счастливого Дня Святого Валентина!