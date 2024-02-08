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Подарок на 14 февраля: 25 идей для подарка девушке

Рассказываем, чем порадовать любимую в этот праздничный день

Что будет в статье:

  1. - Что подарить девушке на 14 февраля
  2. - Парные подарки 
  3. - Уютные подарки 
  4. - Вкусные подарки 
  5. - Романтические подарки 
  6. - Сертификаты
  7. - Недорогие подарки 
  8. - Впечатления в подарок

День святого Валентина действительно отличный повод, чтобы порадовать любимую девушку и показать свои чувства. Поговорим о том, что можно подарить своей избранницу в этот сердечный день календаря. Флорариум, гипсовый слепок, скетчбук и еще пара десятков самых разных идей на любой вкус и кошелек.  

Что подарить девушке на 14 февраля

Парные подарки 

Парные элементы одежды и аксессуары.  Одежда – способ не только способ подчеркнуть свою индивидуальность, но и выражения своей любви, когда речь идет о подарке девушке на 14 февраля. 

Сейчас парные атрибуты одежды, обувь и аксессуары – мировой тренд, который радует вариативностью и стабильностью. Худи, футболки, толстовки, шапки, кепки, рюкзаки – можно долго продолжать этот список. Если знаешь размер обуви своей возлюбленной, то можно порадовать ее парными кроссовками.  

Купить худи для себя и хозяйки твоего сердца

Парная посуда. Также хороший повод подчеркнуть свою привязанность к своей избраннице. Тем более, что сейчас можно найти что-то поинтереснее сочетаний «Ты+Я» на термостаканах. 

Купить парные кружки для совместных посиделок

Парные чехлы для телефона. Еще один пример по типу «мелочь, а приятно». Можно купить крутой чехол для ее телефона или порадовать и свой смартфон новым аксессуаром. Необязательно ограничиваться смартфоном, можно прикупить парные чехлы для ноутбуков, наушников и другой мобильной техники.  

Купить «бамперы» для тебя и твоей «Nasty Woman»

Уютные подарки 

Плед с рукавами. Очень уютная и практичная вещь – покрывало с рукавами. Это действительно удобно – можно завернуться в теплое мягкое покрывало, но при этом руки остаются свободными. Отличный подарок для домашнего комфорта и отдыха, который можно преподнести любимой!

Купить плед, чтобы было тепло-тепло

Есть такой же вариант сразу для двоих. Что может быть романтичнее, чем пить какао и смотреть кино под одним пледом, который еще не мешает обниматься? 

Купить плед, чтобы было тепло-тепло, но и тебе тоже

Игрушки и подушки антистресс. Купи подушку-мнушку той, кто устает на работе или учебе, чтобы выпустить пар и расслабиться. Наполнитель «антистрессов» – это не пух, перо или синтепон, а специальные пластиковые или пенополистирольные гранулы, шарики. Они создают приятное покалывание и массажный эффект при надавливании или сминании такой подушки.

Купить батон или кибер-голубя для битья

Дакимакура. Большая подушки во полный рот для обнимания обычно с изображениями аниме-персонажей. Оригинальная и милая идея – подарить подушку с собственным портретом любимой девушке на 14 февраля. Или все-таки по классике с изображением ее любимого персонажа. Пускай капрал Леви охраняет ее покой в твое отсутствие.  

Купить сильнейшего воина человечества и другие подушки-обнимашки

Флорариум. Этот подарок девушке на 14 февраля не столько практичный, сколько эстетичный.

Флорариум - это закрытая стеклянная или прозрачная емкость для содержания комнатных растений. Используется для выращивания тропических или других влаголюбивых растений в домашних условиях. Внутри флорариума им создаются комфортные условия. 

Джунгли в стеклянном шаре могут послужить отличной заменой избитым букетам и горшечным растениям.  Это целая мини-оранжерея или террариум для комнатного выращивания.

Купить маленький зеленый мир на ладошке

Проектор звездного неба. На улице минус двадцать градусов, и любоваться звездами получается только с подоконника у батареи, если эти звезды вообще видно. Не беда. Звездный проектор - это как маленькая вселенная для создания уюта и интимной обстановки дома. Устрой незабываемое свидание и подари любимой не просто одну звезду, а столько, сколько поместиться на потолке и стенах.   

Купить галактику в домашних условиях  

Вкусные подарки 

Шоколадные валентинки. Во-первых, это всегда приятно и вкусно. А во-вторых, шоколад стимулирует выработку «гормонов счастья» - эндорфинов и серотонина. А что еще нужно для хорошего праздничного вечера? 

Купить шоколадное сердце 

Съедобный букет. Букет из конфет, фруктов или других сладостей – это оригинальный и вкусный подарок девушки на праздник. К тому же в такой букет можно добавить любимые лакомства и фрукты той, кому ты подаришь этот букет. Такая внимательность придаст подарку еще больше изюминки и личного трепетного отношения.

Купить букет на перекус

Бомбочки с чаем или какое. Если конфетно-букетный период уже пройденный этап, то подари любимой набор  шоколадных или чайных бомбочек. Опускаешь такую бомбочку в кружку с горячей водой и начинается магия! Бомбочка тает на глазах, превращаясь в полноценный напиток. Можно взять в комплекте с рукастым пледом из прошлого раздела :)

Купить бомбочку с шоколадом

Купить чайную бомбочку

P.S. Кстати бомбочки для ванной тоже подойдут в качестве подарка, особенно в красивых наборах

Романтические подарки 

Кинопроектор. Холодные зимние будни – самое время для романтических вечеров дома в теплой обстановке с любимым человеком. Домашний кинопроектор – это отличный способ сделать такие вечера по-настоящему волшебными и ламповыми. Уже, конечно, не январь, чтобы объявить марафон «Гарри Поттера», но как насчет уютного ромкома или любимого сериала прямо на стене твоей комнаты?

Купить кинопроектор для поп-корновых вечеров 

Портрет по ее лучшей фотографии. Хороший портрет может стать по-настоящему универсальным и впечатляющим подарком девушке на 14 февраля. Изображение близкого человека, выполненное в подходящем стиле, сможет не только украсить пространство и покажет твое истинное отношение к твоей избраннице. Портрет поможет ей взглянуть на себя твоими глазами, так что тщательно подбирай стиль, экспозицию и мастера. 

Заказать портрет по фото

Свечи и подсвечники. Устроиться ужин при свечах? Это всегда приветствуется Но свечи также могут быть независимым подарок девушке на День Святого Валентина. Особенно приятно дарить свечи вместе с красивыми подсвечниками – это создает особую романтическую атмосферу.

Купить ароматические свечи

Также хорошая идея – массажные свечи. Они не только станут достойным подарком сами по себе, но ты и сам можешь подарить любимой чудесный расслабляющий массаж при свечах после трудной недели! Такая забота и внимание будут очень ценны для любой девушки

Купить свечи для массажа

Если твоя половинка любит соблюдение правил техники безопасности так же как и тебя, тогда подари любимой электрические свечи с эффектом настоящего пламени.  Внутри «свечи» спрятан светодиод, который имитирует эффект дрожащего огонька совершенно безопасно. 

Купить светодиодные свечи

Нижнее белье. Новый комплект может стать отличным и достаточно личным подарком для девушки на 14 февраля. Главное при этом – правильно подобрать модель, чтобы она соответствовала размеру, вкусу и предпочтениям именно этой девушки. Но если ты сомневаешься в своей наблюдательности и глазомере, тогда в качестве подарка любимой можно приобрести сертификат в ее любимый магазин нижнего белья.

Купить комплект нижнего белья

Совместная фотосессия. Общие счастливые воспоминания – это всегда сближает. Фотосессия от профессионального фотографа передает атмосферу, эмоции, делая их если не вечными, то как минимум долговременными. Получается живая хроника самых значимых и радостных событий. 

Общие счастливые воспоминания – это всегда сближает. Фотосессия от профессионального фотографа передает атмосферу, эмоции, делая их если не вечными, то как минимум долговременными. Получается живая хроника самых значимых и радостных событий. 

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Заказать парный фотосет в Питере

Заказать фотосессию для влюбленных в Екатеринбурге

Набор для создания 3D-слепков. Слепок рук – это очень трогательный и душевный подарок не только для нее, но и для тебя. Увековечьте вашу любовь крепким рукопожатием или нежным едва ощутимым касанием.

Сам создания общего слепка рук – это тоже своего рода приятно проведенное время наедине друг с другом. Возможность проявить заботу и проникнуться трепетом к общим воспоминаниям и друг к другу.

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Игра на двоих. Такой подарок позволит вам обоим повеселиться, пооткровенничать, может даже покринжевать, но  и стать ближе, узнать о своем партнере что-то новое.  Вы научитесь заново ценить и понимать друг друга в легкой и веселой форме.  

Купить игры для двоих с перчинкой

Купить психологические и трансформационные игры для пар

Сертификаты

Везде и всегда  самый беспроигрышный и простой подарок, который не теряет своей актуальности и ценности. Подари своей любимой подарочную карту туда, где она сама найдет то, что ей нужно.  Вот несколько идей, куда можно купить сертификат:

Недорогие подарки 

Носочки с принтом. Что может быть романтичнее заботы? Это чувство не купишь ни за какие деньги. Позаботься, чтобы твоя любимая всегда была в тепле, и подари классные носки.

Купить топовые носочки, которые хочется показать всем

Книга любимого автора. Книга – это идеальный вариант недорогого, но очень приятного и полезного подарка для человека любого возраста и социального статуса. Книга всегда будет универсальным и актуальным знаком внимания, но если только твоя девушка вообще любит читать. Ты не только можешь порадовать ее подарком, но и своим вниманием, если знаешь, каких авторов она любит и какие жанры предпочитает. 

Купить подарок любимой книголюбке

Скетчбук. Хороший скетчбук для любого художника покупка на вес золото. Если твоя вторая половинка любит рисовать или просто красиво оформлять свои мысли на бумаге, подари ей хороший носитель. Кто знает, может первая страница в нем будет о тебе ;)  

Купить скетчбук для самых искренних рисунков

Сладости своими руками. Идея сделать печенье, капкейки, праздничный тортик – это всегда проявление заботы, внимания и стремления порадовать того, кто тебе дорог, его любимыми сладостями. Почему бы не подарить своей девушке на 14 февраля настоящий праздник живота и не порадовать ее любимыми вкусняшками? Кстати самодельный десерт может быть дополнением романтического завтрака/ужина или самостоятельным подарком. 

Впечатления в подарок

Что может быть лучше, чем пережить яркий совместный опыт, который не только сблизит вас, но и даст заряд положительных эмоций.  В нашем приложении ты найдешь много идей, как отметить День Святого Валентина.  

Выставки. Сделай праздничное свидание произведением искусства и возьми любимую на крутую выставку. 

В Москве
Выставка «5 языков любви»
Выставка «5 языков любви»

Интерактивная выставка о взаимоотношениях из десяти мультимедийных инсталляций. ...

до
The Place

1000₽

Выставка «Икигай: искусство жить»
Выставка «Икигай: искусство жить»

Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...

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Центр МАРС

от 700₽

Выставка «Дали & Пикассо»
Выставка «Дали & Пикассо»

На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульпту...

до
ул. Старая Басманная, 15/3, Сад Баумана, Путевой дворец Василия II

от 400₽

по подписке
Свидание ИГЛУ АРТ
Свидание ИГЛУ АРТ

В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART - прогулки по выставкам-арт-мирам и свидания на крыше в стеклянной иглу в атмосфере игристого и восточных сладостей, где открываются сказочные ви...

по подписке
Выставка «Искусство «Манга»
Выставка «Искусство «Манга»

Петербургская выставка, которая стала одним из самых посещаемых мероприятий 2023 года, теперь в Москве! Тебя ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искус...

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Лаборатория цвета
Лаборатория цвета

Иммерсивная Digital выставка-шоу на стыке искусства, психологии и технологий. Масштаб – 500 кв. м проекций с контентом на стенах и полу. Выставка состоит из 14 уникальных проекционных сцен на тему: ...

В Санкт-Петербурге
Выставка «Тайна забытых сказок»
Выставка «Тайна забытых сказок»

Сказки, нечисть, волшебный лес и ковер-самолет на выставке-путешествии в волшебн...

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Севкабель Порт

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Выставка «Микрокосм цифры»
Выставка «Микрокосм цифры»

Путешествие по причудливым и фантастическим мирам — 9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 квадратных метров в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. Каждый из художн...

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Выставка «Ландшафты тела»
Выставка «Ландшафты тела»

Человеческое тело – один из главных проводников в познании реальности. Оно выполняет функцию своеобразного инструмента самопознания и адаптации человека к культурной среде, которая постоянно трансфор...

по подписке
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка связывает идеи и взгляд...

В Екатеринбурге
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Энди Уорхол. Самые знаменитые работы в стиле POP ART.
Энди Уорхол. Самые знаменитые работы в стиле POP ART.

В лаунже Международного центра искусств «Главный проспект» по многочисленным просьбам вновь представлены работы Энди Уорхолла. Во время прошлой выставки в галерее Главного проспекта его работы в стиле...

«Всматриваясь в музыку». Фотовыставка Александра Скрипова
«Всматриваясь в музыку». Фотовыставка Александра Скрипова

Открытие – в 15:00 Здание пристроя, 1 этаж Новая фотовыставка Александра Скрипо...

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Библиотека им. В. Г. Белинского

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Неочевидное, но вероятное
Неочевидное, но вероятное

Елена Мацына / Юрий Притиск / Александр Завьялов / Лёля Собенина / Денис Тарасов...

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Центр фотографии "МАРТ"

от 200₽

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«Опорные звезды» выставка Наталии Хохоновой
«Опорные звезды» выставка Наталии Хохоновой

Новая выставка Наталии Хохоновой «Опорные звезды» — очередной этап развития привычного для нее стиля живописи солипсический реализм. Субъективная узнаваемость на грани фигуративного и беспредметного, ...

Спектакли. Здесь говорят о чувствах, о переживаниях, и, конечно, о любви (к окружающим, к себе, к миру). Разбавь рутинные будни трогательным и ярким свиданием в тени театрального зала. Впечатлений много, а тем для обсуждения после еще больше.  

В Москве
Палачи | 14 февраля
Палачи | 14 февраля

Действие черной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 19...

Abbey Players

от 2000₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в в отеле Vertical Boutique»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в в отеле Vertical Boutique»

Театрализованная экскурсия, во время которой сюжет будет разворачиваться прямо н...

Гостиница Vertical Boutique, ул. Малые Каменщики, 16

5400₽

Хорошо, что я такой
Хорошо, что я такой

«Хорошо, что я такой» — оригинальная инсценировка актёра и режиссёра Андрея Горд...

Театр Практика

от 2000₽

Лебединая песня
Лебединая песня

Ночь...Сцена провинциального театр. Артист – Василий Васильевич Светловидов, про...

Театральный особнякъ

от 750₽

В Санкт-Петербурге
Love is...
Love is...

Больше не значит лучше! Любовное уравнение с тремя неизвестными. Хочешь открыть...

Milutin Palace

от 1000₽

Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Грандъ Отель Эмеральд»
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Грандъ Отель Эмеральд»

Спектакль-экскурсия "Заблудшие" — это театр, где нет кресел, а декорации — интер...

Гранд Отель Эмеральд, Суворовский пр., 18

3200₽

Иммерсивный спектакль «Пиковая дама»
Иммерсивный спектакль «Пиковая дама»

Амур стреляет прямо в сердце! А кому-то в голову и тот без ума от власти, от ден...

FREEDOM

1300₽

Иммерсивное шоу «Психология искусства»
Иммерсивное шоу «Психология искусства»

Иммерсивный театр и сеанс VR-Арт-терапии Если «-Партнёр меня не слышит!» и «-Па...

Лофт «Интерактив», Набережная реки Мойки, 37

4599₽

Комедия «Плохие парни»
Комедия «Плохие парни»

Изысканная комедия «Плохие парни» - это полтора часа смеха. Начальник (Андрей Н...

Выборгский Дворец Культуры, ул. Комиссара Смирнова, 15

от 1000₽

Все твои мужики | 14 февраля
Все твои мужики | 14 февраля

«Все твои мужики» — это спектакль о том, как мы умеем любить. Он основан на реа...

Бар «Fish Fabrique»

1000₽

Еда со смыслом. Арт-студии и другие пространства держат руку на пульсе романтического настроения и предлагает отправиться в путешествие по миру совместного творчества. 

В Москве
Праздничный гастроужин на Никитском
Праздничный гастроужин на Никитском

Если ты не знаешь, как провести самый романтичный день в году, то Винный базар п...

Винный базар на Никитском

5000₽

Какао-встреча
Какао-встреча

Эта встреча интересна не только с гастрономической точки зрения, но и составом у...

Секретное место в центре Москвы

5000₽

по подписке
Мастер-класс «Романтичный завтрак для влюбленных»
Мастер-класс «Романтичный завтрак для влюбленных»

Кто сказал, что свидания проводят только по вечерам? Приготовь вместе со своей второй половинкой завтрак в романтичной атмосфере на мастер-классе от Novikov School. В меню: – брускетта с яйцом пашо...

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Мастер-класс «Love is in the air! Флористическое свидание»
Мастер-класс «Love is in the air! Флористическое свидание»

На мастер-классе в Novikov Space Art ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: - познако...

по подписке
Гастроужин в ресторане «Miss you»
Гастроужин в ресторане «Miss you»

Пока все вокруг сидят по двое, в этот вечер гости «Miss you» соберутся за большим столом на 7 человек и будут много говорить о любви. О любви к еде, конечно! Встреча состоится в новом городском бист...

по подписке
Мастер-класс «Love is in the air! Керамическое свидание»
Мастер-класс «Love is in the air! Керамическое свидание»

Прикосновения, слова поддержки, забота… задумывались ли вы когда-нибудь, какой твой «язык любви»? Обычно выделяют пять способов ее проявления, но команда Novikov School предлагает добавить к ним шест...

Свадьба
Свадьба

Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда?...

Москва, улица Арбат, 9с2, пространство Артэквар (вход со стороны Малого Афанасьевского переулка)

7500₽

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Кинопоказ «Мистер и миссис Смит» (2007)
Кинопоказ «Мистер и миссис Смит» (2007)

О фильме: Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге всё. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они – наёмные убийцы, кот...

В Санкт-Петербурге
«Идеальное свидание» в особняке Мясникова
«Идеальное свидание» в особняке Мясникова

В этом мероприятии собрали все романтические сценарии, которые ты сможешь прожит...

Особняк И. Мясникова

от 25000₽

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Авторский ужин в «Nobel»
Авторский ужин в «Nobel»

Авторский ужин от шеф-повара ресторана Данилы Журавлёва. Погружайся в атмосферу романтики и гастрономических удовольствий. Пускай в этот вечер вашу пару объединит не только любовь друг к другу, но к...

по подписке
Винная дегустация «Еда и вино. Афродизиаки»
Винная дегустация «Еда и вино. Афродизиаки»

В этот вечер на столе будут присутствовать исключительно афродизиаки: салат с авокадо и креветками, брускетты с артишоками, ассорти фруктов, шоколад и другие закуски, которые найдут свою винную пару н...

по подписке
Гастрономический вечер: блюдо Раклет из трех швейцарских сыров и вино
Гастрономический вечер: блюдо Раклет из трех швейцарских сыров и вино

Сырный клуб Art du Gout приглашает на гастрономический вечер! Здесь ты не просто познакомишься с легендарными швейцарскими сырами, о которых веками слагалось множество легенд, но и полакомишься культ...

по подписке
Самый романтичный мастер-класс
Самый романтичный мастер-класс

Участие в этот вечер только парное для влюбленных друг в друга и еду. Часть блюд будет готовить твоя вторая половинка, а другую часть – ты. Пробовать вы будете наоборот. Острые ощущения обеспечены, ...

по подписке
Романтический вечер в ресторане «Сон»
Романтический вечер в ресторане «Сон»

Бар-ресторан «Сон» устраивает романтический вечер для всех влюбленных и тех, кто только находится в поиске второй половинки. Тебя ждет меню от бренд-шефа Павла Филина и авторские коктейли от владельц...

Концерты и вечеринки. Послушай о чужой любви, чтобы потом поговорить о своей. Мелодичные переливы музыки в самый романтичный день в году не оставят тебя и твою половинку равнодушными.   

В Москве
Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский
Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский

День всех влюблённых при 1000 свечей в легендарном музее-заповеднике "Царицыно"....

Музей-заповедник Царицыно, Дольская,1

от 2500₽

«Музыка для влюбленных». Diamond Black
«Музыка для влюбленных». Diamond Black

Отмечай День всех влюблённых в тропической оранжерее ВДНХ с одним из топовых джа...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

«Jazz. Love». Джазовый вечер с Gabriel Bhiggest
«Jazz. Love». Джазовый вечер с Gabriel Bhiggest

Праздничный концерт ко Дню Святого Валентина В этот вечер прозвучит много роман...

Брюсов-холл, Вознесенский переулок 14

от 1800₽

Love Part(y): Концерт Baeli
Love Part(y): Концерт Baeli

Вечеринка Baeli (Лизы Корниловой) в Happy End Bar & Kitchen — музыкальный вечер ...

HAPPY END

1500₽

В Санкт-Петербурге
«I love you baby». Концерт в особняке Половцова
«I love you baby». Концерт в особняке Половцова

Проведи День всех влюблённых в одном из самых роскошных особняков Петербурга на ...

Особняк Половцова, Большая Морская, 52, Бронзовый зал

от 2000₽

#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 2000₽

Настя Абруцкая и Just For You
Настя Абруцкая и Just For You

Подарок влюбленным сердцам – праздничный концерт группы JUST4YOU в Оранжерее Тав...

Оранжерея таврического сада

от 1800₽

Rock'n Girls
Rock'n Girls

ROCKNGIRLS SHOW — большой Rock & Dance концерт объединивший всё лучшее из гитарн...

Jagger

600₽

Bass Inside
Bass Inside

Торжество BASS- музыки под крышей бара Ритмы. В пятницу, 16 февраля, прямая боч...

Ритмы Диско Бар

300₽

В Екатеринбурге
Оркестр CAGMO. «Симфония Ведьмак»
Оркестр CAGMO. «Симфония Ведьмак»

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр...

ДК Железнодорожников

от 1400₽

по подписке
ЛОКАЛФЕСТ
ЛОКАЛФЕСТ

Фестиваль аутентичной уральской музыки! Главный библиотечный фестиваль с музыкальными группами Екатеринбурга возвращается. Прошлый, летний ЛОКАЛФЕСТ собрал четыре группы и более ста фанатов. На этот ...

по подписке
Love is... SUNS
Love is... SUNS

Кто сказал, что день всех влюбленных только для ванильных парочек? Сидеть дома и грустить, что одинок – плохая идея, прийти на нашу вечеринку и найти новые знакомства – идеальная! А если ты уже встре...

по подписке
По любви: Стая х ESTORY
По любви: Стая х ESTORY

Согласись, все мы любим: -друзей, родных и близких; -вкусно покушать и выпить; -стильно одеваться; -хорошую музыку; -любимый город. И, конечно, эксклюзивные мероприятия. Поэтому, мы решили, что эту л...

Стендап. Свидание, когда не нужно искать темы для разговора, хохмить и казаться ультра-харизматичным. Комики сделают все за тебя, нужно только слушать, потягивать коктейль и смеяться.

В Москве
Проверка материала
Проверка материала

Приглашаем тебя на выступления участников популярных проектов ТНТ, звезд СТС, La...

"Stay True Bar", Славянская площадь, 2/5/4с2, м.Китай-город

Бесплатно

Stand up Концерт
Stand up Концерт

Выступают участники популярных проектов ТНТ, звезды СТС, Labelcom, YouTube. За о...

River's Bar

от 500₽

Comedy Club
Comedy Club

Внимание: перенос мероприятия на 16.02.2024, 20:00 Ты никогда не увидишь это в ...

Golden Palace

от 5000₽

Женский Stand-Up на Тверской | Среда
Женский Stand-Up на Тверской | Среда

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

Руки ВВерх!

от 1500₽

В Санкт-Петербурге 
Женская проверка материала
Женская проверка материала

Проверка новых блоков материала от опытных комикесс в День Святого Валентина. В...

Stage StandUp Club

от 350₽

Сборный концерт в баре
Сборный концерт в баре

Концерт от опытных питерских комиков, которые расскажут свой лучший и свежий мат...

Бар Карабас, Поварской переулок, 14

400₽

StandUp «Проверка с любовью»
StandUp «Проверка с любовью»

Тебя ждет классический стендап, где опытные комики, участники YouTube и TV проек...

Homie

400₽

Best of Stage | Среда
Best of Stage | Среда

Большой стендап концерт, на котором шесть опытных комиков из Санкт-Петербурга и ...

Stage StandUp Club

1300₽

Женский стендап в баре Сплетни | Среда
Женский стендап в баре Сплетни | Среда

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

Сплетни бар by Anna Asti

от 1200₽

В Екатеринбурге
Stand up по любви
Stand up по любви

Всем влюбленным посвящен этот STAND UP ПО-ЛЮБВИ. Формат шоу, где выступают толь...

PRAVDA bar

400₽

по подписке
Импровизационное юмористическое шоу: Не все дома
Импровизационное юмористическое шоу: Не все дома

"Не все дома" - импровизационное юмористическое шоу. Комики с помощью импровизации создают театральную постановку по сценарию, который не знают заранее. Для этого на экране появляются реплики персона...

по подписке
Stand up по-уфимски: Руслан Валитов и Елизавета Андреева
Stand up по-уфимски: Руслан Валитов и Елизавета Андреева

STAND UP концерт одних из самых опытных комиков УФЫ. Столичный Башкирский юмор - это то что вы должны услышать, а эти ребята в нем разбираются и умеют доносить его до зрителей. Руслан Вахитов - частн...

по подписке
Гуд ивнинг шоу
Гуд ивнинг шоу

Наконец вы увидите все моменты тв-шоу, которые могли пропустить, когда собирались утром на работу. Тут будет странно, смешно и очень тепло, так что уходить не захочется .То, что нужно для идеального в...

Теперь ты знаешь, что подарить девушке на 14 февраля. Узнать больше о самом романтичном и сердечном дне в году, о его истоках и необычных традициях можно в нашей статье: 

«День Святого Валентина: традиции и история»

Еще большей идей, куда сводить свою вторую половинку 14 февраля и в любой другой день ищи в нашей афише. 

Наткнулся на эту статью случайно и и День всех влюбленных вообще не твой праздник? Тогда милости просим в нашу самую не милую подборку «Антивалентин».  Там мы собрали самое трешовое и анти-романтичное, а также события для одиноких людей, которые хотят оказаться в компании.  

Счастливого Дня Святого Валентина! 

Что есть в статье:

  1. Что подарить девушке на 14 февраля
  2. Парные подарки 
  3. Уютные подарки 
  4. Вкусные подарки 
  5. Романтические подарки 
  6. Сертификаты
  7. Недорогие подарки 
  8. Впечатления в подарок

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