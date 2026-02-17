Иммерсивная digital выставка-шоу на стыке искусства, психологии и технологий. Масштаб – 500 кв. м проекций с контентом на стенах и полу. Выставка состоит из 14 уникальных проекционных сцен на тему: что если бы Ньютон, Кандинский, Иттен, Достоевский, Брэдбери создали экспериментальные digital-комнаты? Почему стоит прийти на шоу: — Разобраться, как цвет влияет на нас на уровне физиологии, психологии и культурного кода. Достоверные научные факты. — Поэкспериментировать и проверить, насколько вы чувствительны к манипуляциям мира. Что вы почувствуете в желтой комнате, а что в красной? Восхищающие и пугающие комнаты. — Увидеть красивые визуальные концепты и вдохновиться. Когда цвет начинает звучать. Когда можно ходить по воде. — Помедитировать. Позволить себе остановиться в потоке времени и узнать что-то новое о себе самом. — Подумать о настоящем и заглянуть в будущее. Кто решает, какой цвет главный? Какого цвета наша эпоха? Что значит «цвета будущего»? Продолжительность шоу — 35 минут. Ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00