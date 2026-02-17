ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

Лаборатория цвета

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 2200₽
Возраст 12+
Стендап
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивная digital выставка-шоу на стыке искусства, психологии и технологий. Масштаб – 500 кв. м проекций с контентом на стенах и полу. Выставка состоит из 14 уникальных проекционных сцен на тему: что если бы Ньютон, Кандинский, Иттен, Достоевский, Брэдбери создали экспериментальные digital-комнаты? Почему стоит прийти на шоу: — Разобраться, как цвет влияет на нас на уровне физиологии, психологии и культурного кода. Достоверные научные факты. — Поэкспериментировать и проверить, насколько вы чувствительны к манипуляциям мира. Что вы почувствуете в желтой комнате, а что в красной? Восхищающие и пугающие комнаты. — Увидеть красивые визуальные концепты и вдохновиться. Когда цвет начинает звучать. Когда можно ходить по воде. — Помедитировать. Позволить себе остановиться в потоке времени и узнать что-то новое о себе самом. — Подумать о настоящем и заглянуть в будущее. Кто решает, какой цвет главный? Какого цвета наша эпоха? Что значит «цвета будущего»? Продолжительность шоу — 35 минут. Ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста