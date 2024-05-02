Центр Внутри — центр цифрового искусства на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием. Особенность площадки — проекционный зал, где стены и пол отображают контент — 500 кв.м. проекций. Это возможность в прямом смысле слова оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу. Мы создаём выставки, образовательные программы и события, которые помогают художникам и зрителям осваивать язык будущего через новые медиумы. В Центре Внутри четыре основных трека: ВнутриGallery — выставки цифрового и современного искусства, работа с художниками, кураторами и коллекционерами ВнутриLab — лаборатория для практических занятий художников, корпоративные образовательные программы для сотрудников, расширяющие их мировоззрение и креативность ВнутриEvents — ивенты для брендов и компаний, предоставление площадки в аренду ВнутриShow — культурные эксперименты и сотрудничество с концертными и театральными проектами В Центре Внутри также проходят музыкальные арт-перформансы с симфоническим оркестром. Центр находится на территории культурного кластера Хлебозавод №9. Это отдельное здание — бывший индустриальный ангар, переоборудованный в современное медиа-пространство. Добраться до площадки можно на метро — 5 мин от м. Дмитровская, или на автомобиле — предусмотрена большая платная парковка. Расписание: Ежедневно, кроме вт: 11:00-20:40 Вт: 15:40-20:40 Сайт: https://www.vnutri.art/
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Комментарии
Валерия 🧡19 мая 2024, 19:57
Сегодня сходила на два шоу подряд. —— Так как с AI темой знакома, шоу «Атлантида» показалось достаточно простым и наивным, хоть и совершена попытка пофилософствовать. Мы с друзьями в дискуссиях глубже погружаемся. Но визуально вполне симпатично. Если не ходите на подобное вообще, заглянуть можно. И с детьми пойдет. —— «Лаборатория цвета» понравилась больше. ——>> в целом сходила с удовольствием
Хотелось бы сходить